Takılarınızı kolayca saklayabileceğiniz pratik öneriler

Takılarınızı düzenli ve kolay ulaşabileceğiniz şekilde muhafaza edebilirsiniz. İşte birkaç pratik fikir...

- Eski kaşıklığınızı değerlendirebilirsiniz

Bunun için ihtiyacınız olan çekmece için kullanılan kaşıklık, birkaç küçük kanca ve dilediğiniz renkte bir kutu sprey boya... Dilerseniz kaşıklığı odanıza uyacak şekilde de boyayabilirsiniz. İlk olarak kaşıklığı boyayıp tamamen kuruması için bekleyin. Daha sonra kancaları yerleştirmek istediğiniz alanda delikler açın ve kancaları vidalayın. Bittiğinde kaşıklığı ister duvara monte edin isterseniz de uygun bir yere yerleştirin. Bu şekilde dolabınızda fazla yer kaplayan aksesuarlarınızın düzenli olmasını sağlayabilirsiniz.

- Kahve fincanları işinizi görebilir

Geniş çekmece alanınız varsa, kahve fincanları yardımcınız olabilir. Kullanmadığınız kahve veya çay fincanlarınızı bunun için değerlendirebilirsiniz veya takı renkleriyle eşleşenlerden alabilirsiniz. Ardından, mücevherlerinizi rengiyle uyumlu olan fincana yerleştirerek düzenleyin. Bu fincanları şifonyerinizin üzerine veya boş bir çekmeceye yerleştirebilirsiniz.

- Buz kalıplarına ne dersiniz?

Bu şekilde daha küçük ve hassas mücevherlerinizi saklayabilirsiniz. Aksesuarlarınızı çekmecede muhafaza etmek istiyorsanız, tüm takılarınızı ayırmak için buz küplerini kullanabilirsiniz. Özellikle küpe ve yüzükler için harika bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.

- Havlu çubuğunu da deneyebilirsiniz

Takılarınızı saklamak veya muhafaza etmenin güzel yollarından biri de havlu çubuğu veya havluluklar... Oluşturmak için ihtiyacınız olan şeyler; bir havlu çubuğu ve duş perdesinin kancaları. Bu yöntemin en güzel yanı ise, dilediğiniz zaman uzun veya kısa bir çubuk tercih edebilir, istediğiniz kadar kanca kullanabilirsiniz. Ayrıca kolyelerinizin birbirine dolaşmasını da önlemiş olursunuz. Üstelik aksesuarlarınızı bu şekilde renklerine göre düzenlemek daha kolay ve bu da düzenleyicinizin daha iyi görünmesini sağlar.

- Yapışkanlı askılar işinizi görecektir

Aksesuarları saklamanın en basit yollarından biri... Bunun için duvarınızda kullanabileceğiniz farklı yapışkanlı kancalar tercih edebilirsiniz. Kolyelerinizi, küpelerinizi ve bilekliklerinizi asabileceğiniz farklı boyutlarda kancalar kullanabilirsiniz. Sonuçtan memnun kalacaksınız.