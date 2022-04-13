Takayasu hastalığı nedir, neden olur? İşte takayasu belirtileri ve tedavisi

Takayasu hastalığı, arterlerin daralmasına veya tıkanmasına veya şişebilen (anevrizma) ve yırtılabilen arter duvarlarının zayıflamasına neden olabilir. Ayrıca kol veya göğüs ağrısına, yüksek tansiyona ve nihayetinde kalp yetmezliğine veya felce neden olabilir. Bu nedenle belirtileri ve tehiş- tedavisi oldukça önemlidir.

Takayasu arteriti nedir?

Arterit, kanı kalpten uzaklaştıran arterlerin veya kan damarlarının ( vaskülit ) iltihaplanmasına atıfta bulunan genel bir terimdir .

Takayasu arteriti (TAK) nadir görülen bir vaskülit şeklidir. Enflamasyon, büyük ve orta büyüklükteki kan damarlarına zarar verir. En sık etkilenen damarlar, kollara kan sağlayan ve beyne kan sağlamak için boyundan geçen kan damarları da dahil olmak üzere aortun dallarıdır (kalpten ayrılan ana kan damarı). Aortun kendisi de sıklıkla etkilenir.

Takayasu belirtileri nelerdir?

Takayasu arteritinin belirti ve semptomları genellikle iki aşamada ortaya çıkar.

Aşama 1

İlk aşamada, muhtemelen kendinizi iyi hissetmezsiniz:

Tükenmişlik

İstenmeyen kilo kaybı

Kas ve eklem ağrıları ve ağrıları

Bazen gece terlemelerinin eşlik ettiği hafif ateş

Bu erken belirtiler ve semptomlar herkeste yoktur. Bir şeylerin yanlış olduğunu anlamadan önce iltihaplanmanın yıllarca arterlere zarar vermesi mümkündür.

2. aşama

İkinci aşamada, iltihaplanma arterlerin daralmasına neden olur, bu nedenle daha az kan ve oksijen ve daha az besin, organlarınıza ve dokularınıza ulaşır. Aşama 2 belirti ve semptomları şunları içerebilir:

Kullanımla uzuvlarınızda zayıflık veya ağrı

Zayıf bir nabız, tansiyon almada zorluk veya kollarınız arasında tansiyon farkı

Baş dönmesi, baş dönmesi veya bayılma

Baş ağrısı veya görsel değişiklikler

Hafıza sorunları veya düşünme güçlüğü

Göğüs ağrısı veya nefes darlığı

Yüksek tansiyon

Dışkıda ishal veya kan

Çok az kırmızı kan hücresi (anemi)

Takayasu hastalığı neden olur?

Takayasu arteriti ile aort ve başınıza ve böbreklerinize gidenler de dahil olmak üzere diğer ana arterler iltihaplanabilir. Zamanla iltihaplanma, bu arterlerde kalınlaşma, daralma ve yara izi gibi değişikliklere neden olur.

Takayasu arteritinde ilk iltihaplanmaya neyin neden olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Durum muhtemelen bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi atardamarlarınıza saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Hastalık bir virüs veya başka bir enfeksiyon tarafından tetiklenebilir.

Takayasu hastalığı tedavisi

Takayasu hastalığının tedavisi kortizon ilaçları ile iltihabın baskılanmasını içerir. Çoğu hasta iyileşebilirken, bazıları iyileşmez veya nüks etmez. Kortizon direnci olan hastalarda, bağışıklık sistemini baskılayan daha güçlü ilaçlar (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar ) ve böylece arterlerin aktif iltihaplanmasını daha da azaltan ilaçlar kullanılmıştır.

Anevrizmaları ve şiddetli kan damarı daralmasını tedavi etmek için damar cerrahisi prosedürleri ve/veya stentli anjiyoplasti gerekebilir.