Tahta kalemi lekesi kumaştan nasıl çıkar?

ahta kalemleri, tebeşirlerin yerini aldığı günden beri özellikle okullarda ve iş yerlerinde vazgeçilmez bir ürün haline geldi. Kara tahta diye tabir ettiğimiz, tebeşir ile üzerine yazı yazılabilen ve aslında çok da fazla leke sorunu çıkarmayan tahtaların yerini beyaz tahtalar alınca, tahta kalemleri hayatımıza girdi ve bizleri lekesiyle başa çıkmanın yollarını aramaya itti.

Tahta kalemi lekesine asla sıcak su ile müdahale etmeyin. Aksi takdirde su, lekenin yayılmasına sebep olacaktır.



Tahta Kalemi Mürekkebi Lekesi Nasıl Çıkar?

Tahta kalemi lekesi, mürekkep içerdiği için fazlasıyla inatçıdır ve çıkarmak oldukça zordur. Bu lekelerle başa çıkmak için birçok yöntem bulunur. Bunları sıralamaya başlamadan önce, lekenin hangi tür kumaşta olduğunu belirlemeniz gerekir. Her kumaş türü için aynı temizlik ürününü kullanmak doğru olmayacaktır. Bu noktada, hem kumaşa zarar vermeyecek hem de lekeyi sökecek farklı temizlik ürünleri denemelisiniz.



Kumaştan Tahta Kalemi Lekesi Nasıl Çıkar?



Öncelikle bilmeniz gereken en önemli şey, asetatlı kalem lekesi gördüğünüzde asla sıcak su ile müdahale etmemeniz gerektiğidir. Çünkü sıcak su, lekenin iyice yayılmasını sağlar. İlk olarak lekeyi yumuşatmak için yollar izlemek gerekir.



Çamaşır Suyu ile Temizleme

Lekenin bulunduğu kumaş beyaz ve çamaşır suyu ile temasında sorun olmayan nitelikteyse tahta kalemi lekesi çıkarmak için kullanabilirsiniz. Bu gibi durumlarda öncelikle lekenin üstündeki sıvı tabakayı emici bir bezle etrafa yaymadan alın. Kağıt havlu ya da normal el havlusu bu konuda yeterli olacaktır. Ardından lekeli bölgeye Domestos Çamaşır Suyu dökerek yaklaşık 15 dakika kadar bekletmeniz ve çamaşır makinesine atmanız yeterli olacaktır.

Çamaşır makinenizin kısa programında bile kusursuz leke çıkarma gücüne sahip Omo Active Sıvı ile tahta kalemi lekelerinden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Tahta kalemi lekesi kumaşlarda olduğu kadar farklı yüzeylerde de canınızı sıkacak duruma gelebilir. Aradığınız tüm püf noktalarını "Tahta Kalemi Lekesi Yüzeyden Nasıl Çıkar?" başlıklı yazımızda bulabilirsiniz. Çamaşır temizliği ve daha fazla temizlik tüyosu Temiz Sözlük’te!





Tahta Kalemi Lekesi Nasıl Temizlenir | Mürekkep Lekesi Nasıl Silinir | TemizSözlük (temizsozluk.com.tr)







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