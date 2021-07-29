Tahsin isminin anlamı nedir? Tahsin ne demek? Tahsin adının özellikleri, analizi ve kökeni
''Hüsn'' kökünden türetilmiş olan Tahsin ismi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Hüsn, iyi, güzel ve latif anlamına gelirken Tahsin sözcüğü de güzel bulan, takdir eden, alkışlayan demektir. 16. yüzyılda literatüre giren bu kelime, Osmanlı'dan bu yana erkek çocuklarına verilen isimler arasında yer alıyor. Tahsin isminin anlamı nedir? Bu isim Kur'an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 40 bin kişi Tahsin ismini taşıyor.
Tahsin İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek?
Tahsin isminin dört farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Birinin hal ve hareketlerini ya da bir sanat eserini güzel bulmak.
İkinci Anlamı: Güzelleştirmek, daha güzel ve verimli hale getirmek
Üçüncü Anlamı: Ulaşılması güç olan mertebe, yücelik.
Dördüncü Anlamı: Bir yeri ya da bir şeyi daha sağlam hale getirme
Tahsin İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Uğurlu sayısı: 9
Sembol rengi: Beyaz
Tahsin İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Tahsin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Yüzeysel şeyler yaşamaktan kaçınır.
2- Detaycı ve titizdir.
3- Övülmeyi sevmez.
4- Tabiat ile iç içe olmayı sever.
5- Kalabalık ve gürültülü yerlerden hoşlanmaz.
Tahsin Adının Kökeni
Dilimize Arapçadan geçmiştir. Kökü güzellik manasına gelen Hüsn'dür.
Tahsin İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Rasim
2- Ersin
Tahsin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Arapça kökenli bir isim olan Tahsin, Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.