Tahsin isminin anlamı nedir? Tahsin ne demek? Tahsin adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 40 bin kişi Tahsin ismini taşıyor.

Tahsin İsminin Anlamı Nedir? Atilla Ne Demek?

Tahsin isminin dört farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Birinin hal ve hareketlerini ya da bir sanat eserini güzel bulmak.

İkinci Anlamı: Güzelleştirmek, daha güzel ve verimli hale getirmek

Üçüncü Anlamı: Ulaşılması güç olan mertebe, yücelik.

Dördüncü Anlamı: Bir yeri ya da bir şeyi daha sağlam hale getirme

Tahsin İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 9

Sembol rengi: Beyaz

Tahsin İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Tahsin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Yüzeysel şeyler yaşamaktan kaçınır.

2- Detaycı ve titizdir.

3- Övülmeyi sevmez.

4- Tabiat ile iç içe olmayı sever.

5- Kalabalık ve gürültülü yerlerden hoşlanmaz.

Tahsin Adının Kökeni

Dilimize Arapçadan geçmiştir. Kökü güzellik manasına gelen Hüsn'dür.

Tahsin İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Rasim

2- Ersin

Tahsin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Arapça kökenli bir isim olan Tahsin, Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.