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Tahinli & Havuçlu Kek | Mucize Lezzetler

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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Tahinli & Havuçlu Kek var!

Malzemeler:

  •  3 adet yumurta
  •  1 su bardağı şeker
  •  1 su bardağı yoğurt
  •  1 adet orta boy rendelenmiş havuç
  •  Yarım su bardağı sıvıyağ
  •  Yarım su bardağı tahin
  •  1 paket kabartma tozu
  •  1 paket vanilya
  •  1 bardak ceviz

Üzeri için:

  •  1 çay bardağı tahin
  •  Yarım çay bardağı Hindistan cevizi

Yapılışı:

  •  Şeker ve yumurtalar iyice köpürene kadar Arçelik Eternity Mikser ile çırpılır. Yoğurt, sıvı yağ ve tahin eklenir, karıştırılır.
  •  Ardından un, kabartma tozu, vanilya eklenir, karıştırılır.
  •  Son olarak da ceviz ve havuç eklenir. Tahta kaşıkla karıştırılır. Kek kalıbına dökülür.
  •  175 derece önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 50-55 dakika pişirilir.
  •  Pişen kek üzerine tahin ve Hindistan cevizi gezdirilir.
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