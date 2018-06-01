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Tahinli & Havuçlu Kek | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Tahinli & Havuçlu Kek var!
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 adet orta boy rendelenmiş havuç
- Yarım su bardağı sıvıyağ
- Yarım su bardağı tahin
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 bardak ceviz
Üzeri için:
- 1 çay bardağı tahin
- Yarım çay bardağı Hindistan cevizi
Yapılışı:
- Şeker ve yumurtalar iyice köpürene kadar Arçelik Eternity Mikser ile çırpılır. Yoğurt, sıvı yağ ve tahin eklenir, karıştırılır.
- Ardından un, kabartma tozu, vanilya eklenir, karıştırılır.
- Son olarak da ceviz ve havuç eklenir. Tahta kaşıkla karıştırılır. Kek kalıbına dökülür.
- 175 derece önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 50-55 dakika pişirilir.
- Pişen kek üzerine tahin ve Hindistan cevizi gezdirilir.
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