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Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Tahinin faydaları neler? Nasıl tüketilmeli?

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Tahinin faydaları neler? Nasıl tüketilmeli?
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Tahin, kahvaltı sofralarında pekmez ile birlikte tüketilir. Özellikle de kış aylarında tercih edilir. Peki tahinin faydaları nelerdir? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Susamın değişik işlemlere tutulması ve ezilmesi sonucunda elde edilen tahinin soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarını önlediğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Emine Yüzbaşıoğlu, konuyla ilgili şu önemli bilgileri verdi:

- Vücut direncini artırarak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Ayrıca hastalık döneminin da daha hızlı ve etkin bir şekilde atlatılmasına da yardımcı olmaktadır.

- Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı vücut direncini artırır. Hücre yapısını koruyucu özelliği sayesinde de kanserli hücreler ile aktif bir şekilde savaşır.

- Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlayarak kabızlığın giderilmesinde etkilidir.

- Zengin miktardaki kalsiyum içeriği kemiklerin güçlenmesine ve kemik erimesine karşı kemiklerin daha dayanıklı olmasına yardımcı olur.

- Gelişme çağındaki çocukların kemik gelişiminin sağlıklı olması için kalsiyum içeren besin maddelerinin tüketilmesine büyük özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Tahin, mezelerde ve bazı yemeklerde sos olarak da kullanılmaktadır.

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Muhteşem ikili tahin pekmezin bu faydalarını ilk kez duyacaksınız

Tüketirken ölçü kaçırılmamalı

Özellikle kış kahvaltılarında baş tacı edilen tahin pekmez karışımı çok doğru bir seçim olduğunu ifade eden Diyetisyen Gülşen Lükel, "100 gr tahin yetişkin bir insanın günlük kalsiyum gereksiniminin %75'ini, demir gereksiniminin %60'ını, B grubu vitamin gereksiniminin yaklaşık %50'sini karşılar. Pekmezin kalsiyum ve demir zenginliğiyle karışan tahin daha da besleyici hale gelir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta tüketimde aşırıya kaçmamaktır. Kalori yoğunluğu nedeniyle aşırı tüketimi istenmeyen kilo artışları yapabilir. " dedi.

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