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Tadına doyamayacağınız 16 fırın lezzeti
Fırında yapılan yemekler daha az yağlı, pratik ve çok lezzetli! Fırın kullanarak hem muhteşem görünen hem de sağlıklı yemekler yaratabileceğiniz tarifleri sizin için derledik… İşte tadına doyamayacağınız 16 fırın lezzeti!
FIRINDA JAMBONLU PATATES
MALZEMELER
- 4 adet büyük yumurta
- 200 ml krema
- ½ çay bardağı süt
- 150 gram dana jambon
- 150 gram kaşar rendesi veya birkaç çeşit peynir karışımı
- 9-10 adet orta boy patates
- 1 silme çay kaşığı muskat rendesi
- Tuz - Karabiber - Pul biber
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FIRINDA KİNOALI KÖFTE
MALZEMELER
- 500 gram et veya tavuk / hindi kıyma
- 1 su bardağı haşlanmış kinoa
- 3 diş sarımsak
- 1 adet kuru soğan
- 4 adet yeşil soğan
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 2 tatlı kaşığı sıvı yağ
- 2 çorba kaşığı
- Kimyon - Karabiber - Tuz
- 2 çorba kaşığı susam
- 10-15 adet tuzsuz yer fıstığı
FIRINDA KİNOALI KÖFTE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
KAŞARLI MİNİ SUFLELER
MALZEMELER
- 250 gram un
- 1 adet yumurta
- 125 gram tereyağı
- 100 gram rende kaşar peyniri
- 1 kahve fincanı su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı süt
- 3 çorba kaşığı un
- 3 çorba kaşığı kaşar peyniri
- İç ay çekirdeği
KAŞARLI MİNİ SUFLELER TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
FIRINDA ELMALI TAVUK BAGET
MALZEMELER
- 2 adet elma
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 8 adet tavuk baget
- ½ su bardağı elma suyu
- Taze kekik - Tuz - Karabiber
FIRINDA ELMALI TAVUK BAGET TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
FIRINDA HELLİM PEYNİRLİ PATLICAN DİLİMLERİ
MALZEMELER
- 2 adet küçük boy bostan patlıcanı
- 2 adet domates
- 1 küçük paket hellim peyniri
- 3 diş sarımsak
- 1 adet paprika
- Siyah zeytin
- Zeytinyağı
FIRINDA HELLİM PEYNİRLİ PATLICAN DİLİMLERİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
FIRINDA MANTARLI PATATES
MALZEMELER
- 650 gram patates
- 150 gram kaşar peynir
- 300 gram mantar
- 6 çorba kaşığı zeytinyağı
- Yarım ay şeklinde doğranmış
- 1 adet küçük boy soğan
- 2 su bardağı tavuk suyu
- ½ çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Karabiber - Kırmızı biber
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ZEYTİNLİ LEVREK BUĞULAMA
MALZEMELER
- 1 adet levrek (ya da beyaz etli herhangi bir balık)
- 1 yemek kaşığı dereotu
- Semizotu yaprakları
- 15 adet siyah zeytin
- 5 adet yeşil zeytin
- 1 limonun suyu
- Tuz - Karabiber
ZEYTİNLİ LEVREK BUĞULAMA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
EV YAPIMI KUMPİR
MALZEMELER
- 5 adet büyük boy patates
- 1 yemek kaşığı Tereyağı
- 50 gram rendelenmiş kaşar
- 2 adet sosis
- 100 gram Rus salatası
- 100 gram konserve mısır
- 2 kaşık ketçap
- 2 kaşık mayonez
- Tuz
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PARMESAN PEYNİRLİ LAZANYA
MALZEMELER
- Yarım kilo kıyma
- 5 diş sarımsak
- 1 kilo domates
- 15 adet lazanya yaprağı
- 2 adet soğan
- 150 gram parmesan peyniri
- 2 yemek kaşığı un
- 250 gram margarin
- 1,5 su bardağı süt
- Tuz- Paprika - Karabiber
PARMESAN PEYNİRLİ LAZANYA TARİFİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
MANTARLI ISPANAKLI TART
Malzemeler
- 10 adet arpacık soğan
- 2 diş sarımsak
- 10 adet kültür mantarı
- 650 gram ıspanak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber
- 1 yemek kaşığı balsamik sirke
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 4 adet milföy hamuru
- 3 yemek kaşığı labne peynir
- 150 gram rendelenmiş parmesan peynir
- 1 adet yumurta
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TURPLU LAHANA SARMASI
MALZEMELER
- 8 adet lahana yaprağı
- 100 gram arpacık soğan
- 400 gram kırmızı turp
- 1 adet Arnavut biberi
- 100 gram ufalanmış ekmek içi
- 5 yemek kaşığı sert keçi peyniri
- Tuz
TURPLU LAHANA SARMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
LAHMACUN POĞAÇA
MALZEMELER
- 1 paket yaş maya
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 çorba kaşığı şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 çorba kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
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FIRINDA KOLAY PATATES
MALZEMELER
- 3-4 adet patates
- 1-2 bardak süt
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- ½ çay kaşığı karabiber
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PATLICANLI EKMEK AŞI
MALZEMELER
- 5 dilim bayat ekmek
- 3-4 adet patlıcan
- 3 adet dolmalık biber
- 3 adet kırmızı biber
- 250-300 gram kıyma
- 2 adet kuru soğan
- 4 adet domates
- Karabiber - Tuz
- Sarımsaklı yoğurt
- Zeytinyağ - Pul biber
PATLICANLI EKMEK AŞI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
KIYMALI FIRIN PATATES
MALZEMELER
- 250 gram köftelik kıyma
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 4-5 diş sarımsak
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 2 adet sivri biber
- 1 adet havuç
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 su bardağı domates püresi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı silme tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kuru kekik
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 adet küp şeker
- 4 adet patates
KIYMALI FIRIN PATATES TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
TON BALIKLI PİZZA
MALZEMELER
- 1 ekmek hamuru
- 1 kutu ton balığı
- 6 yemek kaşığı konserve mısır
- 5 adet siyah zeytin
- 2 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı margarin
- 1 yemek kaşığı ketçap
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı taze kaşar
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kekik
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