Tabletler otizmli çocuklar için konuşacak!

Teknolojinin uzmanları ile özel eğitimin uzmanları Otizmli çocuklar için bir araya geldi! “Tabletim benim içim konuşuyor” projesi ile ilk Türkçe uygulamalar otizmli çocukların yardımcısı olacak.

ABD Ankara Büyükelçiliği desteğiyle Tohum Otizm Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve Microsoft Türkiye ve Türkiye Bilişim Derneğinin katkıları ile genişleyen “Tabletim benim için konuşuyor” projesi basın toplantısı ABD Kamu Diplomasisi Müsteşarı Tara Sonenshine, ABD İstanbul Başkonsolosu Scott Frederic Kilner, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Menteş, Microsoft Yazılım Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkanı Mine Narin ve Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin’in katılımı ile yapıldı.

“Tabletim benim için konuşuyor”



Otizmli çocukların eğitiminde teknoloji kullanımının, Türkiye’deki eğitim sistemine dahil edilmesine öncülük etmeyi, özel eğitim alanında teknoloji kullanımı konusundaki akademik tartışmaları hareketlendirmeyi amaçlayan “Tabletim benim için konuşuyor” projesi Türkiye’deki otizmli çocuklara yönelik ilk Türkçe uygulamaları geliştirerek Türkçe konuşan otizmli çocukların eğitiminde kullanılacak.

Takip atölyeleri, pilot okullarda aileler ve öğretmenlerle yapılacak uygulamalar, verilerin toplanması ve raporlamalarla ile birlikte toplam bir yıl sürecek olan “Tabletim benim için konuşuyor” projesi sonunda otizmli çocuklar için özel olarak hazırlanmış ilk tablet bilgisayar uygulamaları tamamlanmış olacak.

Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün pilot okullar olarak seçildiği “Tabletim benim için konuşuyor” projesine ABD Ankara Büyükelçiliği 20 adet, Türkiye Bilişim Derneği 20 adet olmak üzere toplam 40 adet tablet bilgisayar bağışlayarak destek oldu.