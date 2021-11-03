T ile başlayan kız isimleri nelerdir? T harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
Özellikle yenidoğan bebekler için isim seçme konusunda zorluklar yaşanabilmektedir. İsim seçerken dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. En çok merak edilen isim çeşitlerinden bir tanesi de T harfi ile başlayan kız isimleridir. Sizin için T harfi ile başlayan kadın isimlerini ve anlamlarını derledik.
İsim seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar ismin telaffuz şekli ve anlamıdır. Bu iki unsurun özenli bir şekilde seçilmesi ile birlikte seçim süreci oldukça kolay olmaktadır.
T Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
T harfi ile başlayan çok sayıda kadın isimleri bulunmaktadır. Bu isimler ise şu şekilde ifade edilmektedir:
Taçmin
Tandan
Tamay
Tanelgin
Tansu
Tanyeli
Tekgül
Tılsım
Tijen
Tilbe
Tomris
Tuana
Tuğba
Tuğsem
Tunay
Tumay
Tuna
Turna
Tutku
Tülay
Tülin
Türkan
Türkü
Şeklinde ifade edilmektedir.
T Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamı Nedir?
T harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları şu şekilde olmaktadır:
Taçmin: Kraliçe
Talia: Şirin, güzel
Tamay: Dolunay.
Tanelgin: Tan zamanı memleketinden uzak düşmüş olan kişi
Tansu: İnsanlara şaşkınlık veren, akıl yolu aracılığı ile açıklanamayan doğaüstü olaylar, mucize, tansık.
Tandan: Şafakta doğan
Tanyeli: Sabah olurken ortaya çıkan hafif bir rüzgar.
Tekgül: Biricik veya gül kadar güzel olan, biricik gül.
Tılsım: Esrarlı veya olağanüstü bir kuvvet taşıdığına inanılan nesne
Tijen: Ay gibi güzel olan
Tilbe: Gezgin ozan, derviş
Tomris: Milattan önce 6. yüzyılda yaşamış olan bir kraliçenin adıdır.
Tuana: Cennet bahçesine düşmüş olan bir yağmur damlası
Tuğba: Cennette mevcut olduğuna inanılmakta olan ağaçtır. Bir diğer anlamı ise sanat eseri yaratan şeklindedir.
Tuğçe: Küçük tuğ; cennet içerisindeki Tuğba ağacının dallarına verilmiş olan isimdir. Bir diğer anlamı ise küçük kraliçedir.
Tuğsem: Baş tacı
Tunay: Mehtap, ay ışığı, aydınlık
Tulu: Gökcisimlerinin doğuşunu ifade etmektedir.
Tumay: Sessiz, dingin, durgun
Tuna: Karaormanlar’dan doğarak Karadeniz’e dökülen ve bununla birlikte Avrupa’nın Volga’nın ardından gelen en uzun ırmağı
Turna: Kuzey Afrika’da ve Avrupa’da yaşamakta olan bir göçmen kuş türüdür.
Tutku: Gönül vermiş olan, bağlanmış, tutulmuş, çok sevmiş olan
Tülay: İnce düşünceli olan
Tülin: Ayna.
Türkan: Saltanat ve idare içerisinde yönetime etki eden bir prenses
Türkü: Ses, yankı
İsim Seçmek Neden Önemlidir?
İsim kişinin doğduğu andan itibaren taşımakta olduğu bir vurgudur. Bu vurgu kişinin hayatını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sebepten dolayı ömür boyunca taşınacak olan ismin kişiyi rencide etmeyecek ve gülünç olmayacak şekilde seçilmesi gerekmektedir.