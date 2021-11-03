T ile başlayan kız isimleri nelerdir? T harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İsim seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar ismin telaffuz şekli ve anlamıdır. Bu iki unsurun özenli bir şekilde seçilmesi ile birlikte seçim süreci oldukça kolay olmaktadır.

T Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

T harfi ile başlayan çok sayıda kadın isimleri bulunmaktadır. Bu isimler ise şu şekilde ifade edilmektedir:

Taçmin

Tandan

Tamay

Tanelgin

Tansu

Tanyeli

Tekgül

Tılsım

Tijen

Tilbe

Tomris

Tuana

Tuğba

Tuğsem

Tunay

Tumay

Tuna

Turna

Tutku

Tülay

Tülin

Türkan

Türkü

Şeklinde ifade edilmektedir.

T Harfi İle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamı Nedir?

T harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları şu şekilde olmaktadır:

Taçmin: Kraliçe

Talia: Şirin, güzel

Tamay: Dolunay.

Tanelgin: Tan zamanı memleketinden uzak düşmüş olan kişi

Tansu: İnsanlara şaşkınlık veren, akıl yolu aracılığı ile açıklanamayan doğaüstü olaylar, mucize, tansık.

Tandan: Şafakta doğan

Tanyeli: Sabah olurken ortaya çıkan hafif bir rüzgar.

Tekgül: Biricik veya gül kadar güzel olan, biricik gül.

Tılsım: Esrarlı veya olağanüstü bir kuvvet taşıdığına inanılan nesne

Tijen: Ay gibi güzel olan

Tilbe: Gezgin ozan, derviş

Tomris: Milattan önce 6. yüzyılda yaşamış olan bir kraliçenin adıdır.

Tuana: Cennet bahçesine düşmüş olan bir yağmur damlası

Tuğba: Cennette mevcut olduğuna inanılmakta olan ağaçtır. Bir diğer anlamı ise sanat eseri yaratan şeklindedir.

Tuğçe: Küçük tuğ; cennet içerisindeki Tuğba ağacının dallarına verilmiş olan isimdir. Bir diğer anlamı ise küçük kraliçedir.

Tuğsem: Baş tacı

Tunay: Mehtap, ay ışığı, aydınlık

Tulu: Gökcisimlerinin doğuşunu ifade etmektedir.

Tumay: Sessiz, dingin, durgun

Tuna: Karaormanlar’dan doğarak Karadeniz’e dökülen ve bununla birlikte Avrupa’nın Volga’nın ardından gelen en uzun ırmağı

Turna: Kuzey Afrika’da ve Avrupa’da yaşamakta olan bir göçmen kuş türüdür.

Tutku: Gönül vermiş olan, bağlanmış, tutulmuş, çok sevmiş olan

Tülay: İnce düşünceli olan

Tülin: Ayna.

Türkan: Saltanat ve idare içerisinde yönetime etki eden bir prenses

Türkü: Ses, yankı

İsim Seçmek Neden Önemlidir?

İsim kişinin doğduğu andan itibaren taşımakta olduğu bir vurgudur. Bu vurgu kişinin hayatını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sebepten dolayı ömür boyunca taşınacak olan ismin kişiyi rencide etmeyecek ve gülünç olmayacak şekilde seçilmesi gerekmektedir.