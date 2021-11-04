T ile başlayan erkek isimleri nelerdir? T harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

T harfiyle başlayan ve yurt dışında popüler olan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Terry 2- Tilda 3- Tim 4- Tommy 5- Tom

T İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Tan

2- Tarık

3- Tolga

4- Taner

5- Tayyar

6- Tacettin

7- Tamer

8- Taci

9- Taykut

10- Tarkan

11- Teoman

T HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Tan:

Fecr ve Tulu kelimeleriyle eş anlamlı olan Tan, sabahın ilk dakikaları ve şafak vakti anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 22 bin kişi Tan ismini kullanıyor. Bu kişilerin 10 binden fazlası İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropollerde ikamet etmektedir.

2- Tarık:

Kuran'ı Kerim'in 86. suresi olan Tarık Suresinde, şiddetle vuran Tarık yıldızından bahsedilmektedir. Tarık ismi hem gece sessizce gelen yolcu hem de şiddetli çarpma sesi demektir.

3- Tolga:

İslamiyet öncesi Türk toplumlarında, askerler için özel olarak yapılmış demir miğferlere Tolga adı verilirdi. Günümüzde yaklaşık 30 bin kişi Tolga ismini taşıyor.

4- Taner

Öz Türkçe bir isim olan Taner, 13. asırdan beri kullanılmaktadır. Taner ismi hem geleceği parlak hem de kolay kolay pes etmeyen ve mücadeleden vazgeçmeyen kişi anlamına gelir.

5- Tayyar:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Tayyar ismi, Tayr kökünden türetilmiştir. Tayr uçmak anlamına gelirken Tayyar da uçan, uçucu, kuş gibi manalara gelir.

6- Tacettin:

Taç kökünden türetilmiş olan Tacettin, taç takmış kişi, kral, hükümdar gibi anlamlara gelir. Ülkemizde yaklaşık 16 bin kişi Tacettin ismini kullanıyor.

7- Tamer:

Tamer, saygı duyulan, hürmet edilen, övgüye layık olan kimse demektir.

8- Taci:

Tacettin isminin kısaltması olan Taci, 90'lı yıllardan itibaren popüler olarak kullanılmaya başlanan isimler arasında yer alıyor.

9- Taykut:

Uygur Türklerinden bu yana kullanılan Taykut ismi, kutlu kişi, münevver, yol gösterici ve önder anlamına gelir.

10- Tarkan:

Hem Türk hem de Moğol devletlerinde rütbe ve unvan olarak kullanılan Tarkan ismi, hükmeden, söz geçen, gücü ve otoriteyi elinde bulunduran kimse demektir.

11- Teoman:

Eski Türkçe bir isim olan Teoman değerli ve müstesna anlamına gelir.