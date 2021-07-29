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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 05:29 | Son Güncelleme:

Suzan isminin anlamı nedir? Suzan ne demek? Suzan adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Suzan isminin anlamı nedir? Suzan ne demek? Suzan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Farsça kökenli bir isim olan ''Suzan'', ''Suz'' kelimesinden türetilmiştir. ''Suz'' kor parçası anlamına gelirken Suzan da yakıcı ve yanan demektir. Divan edebiyatında Suzan ismi, genellikle özlem duyulan sevgili anlamında kullanılmıştır. Suzan isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 40 bin kişi Suzan ismini taşıyor.

 Suzan İsminin Anlamı Nedir? Suzan Ne Demek?

 Suzan isminin üç farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Yakan, yakıcı

 İkinci Anlamı: Heyecanlı, coşkulu

 Üçüncü Anlamı: Aşığın gönül verdiği, sevgili, yar, maşuk

 Suzan İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 2

 Sembol rengi: Kırmızı

 Suzan İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Suzan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Çevresindeki insanların mutlu olması için kendisinden ödün verir.

 2- Dış görünüşe önem vermez. Onun için zeka ve huy çok daha önemlidir.

 3- Sanata ilgi duyar.

 4- Araştırmacı bir kişiliğe sahiptir.

 Suzan Adının Kökeni

 Suzan ismi Suhten kelimesiyle aynı kökten türemiştir. Farsçada yakıcı manasına gelen ''suz'' kelime, sonuna geldiği kelimelere ''yakan'' anlamı katar. Örneğin ''Dil-suz'' gönül yakan, manasına gelir.

 Suzan İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Seren

 2- Sibel

 3- Sezen

 4- Beren

 5- Yasemin

 6- Sude

 7- Alev

 8- Sevda

 9- Su

 10- Bircan

 Suzan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Suzan ismi Kuran'ı Kerimde geçmemektedir.

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