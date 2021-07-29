Suzan isminin anlamı nedir? Suzan ne demek? Suzan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 40 bin kişi Suzan ismini taşıyor.

Suzan İsminin Anlamı Nedir? Suzan Ne Demek?

Suzan isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Yakan, yakıcı

İkinci Anlamı: Heyecanlı, coşkulu

Üçüncü Anlamı: Aşığın gönül verdiği, sevgili, yar, maşuk

Suzan İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 2

Sembol rengi: Kırmızı

Suzan İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Suzan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Çevresindeki insanların mutlu olması için kendisinden ödün verir.

2- Dış görünüşe önem vermez. Onun için zeka ve huy çok daha önemlidir.

3- Sanata ilgi duyar.

4- Araştırmacı bir kişiliğe sahiptir.

Suzan Adının Kökeni

Suzan ismi Suhten kelimesiyle aynı kökten türemiştir. Farsçada yakıcı manasına gelen ''suz'' kelime, sonuna geldiği kelimelere ''yakan'' anlamı katar. Örneğin ''Dil-suz'' gönül yakan, manasına gelir.

Suzan İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Seren

2- Sibel

3- Sezen

4- Beren

5- Yasemin

6- Sude

7- Alev

8- Sevda

9- Su

10- Bircan

Suzan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Suzan ismi Kuran'ı Kerimde geçmemektedir.