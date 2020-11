Her ne kadar en iyi alternatif gibi görünse de, evinizdeki her yüzeyi temizlerken her zaman suya başvurmamalısınız. Çünkü bazen yarardan çok zarar getirebilir ve belli yüzeyler için özel olarak üretilen malzemeleri tercih etmek gerekir. Peki suyla temizlenmemesi gereken eşyalar neler?

- Kadife

Kadife veya süet kumaşları temizlerken kesinlikle sudan uzak durmalısınız. Bu kumaşlar üzerindeki lifler ıslanıp kuruduktan sonra sıkışabilir. Bu da sonuç olarak eşyanızda veya mobilyanızda iz bırakabilir.

- Ahşap enstrümanlar

Müzikal aletlerin temizlenmesi, farklı malzemeden üretildikleri için hem zor hem de dikkat gerektirir. Bu tarz ahşap eşyaların suyla temizlenmesi, renginin solmasına ve çatlaklar oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle müzik aletler temizlenirken özel olarak üretilen temizleyiciler kullanılmalı.









- Aydınlatma armatürleri ve prizler

Priz kapağını veya aydınlatma armatürlerini ıslak bir bezle temizlemek tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bunun yerine, ilk önce armatür fişini çekin ve kuru bir toz beziyle temizleyebilirsiniz.

- Elektronik eşyalar

Genel olarak bilinse de elektronik eşyalar da suyla temizlenmemeli. Eğer çıkmayacak lekeler mevcutsa, yumuşak bir bezi hafif bir şekilde nemlendirip temizleyebilirsiniz. Böyle durumlarda elektronik eşyanızın üzerine doğrudan sıvı püskürtmeyin. Nemli bez yerine elektronik cihazlar için tasarlanan özel mendiller ve spreyleri tercih edebilirsiniz.

- Ahşap mobilyalar

Su, ahşap mobilyalarınıza da zarar verebilir. Örneğin, bir bardak altlığı olmadan bile ahşap masanıza bir bardak koyduğunuz ne olabileceğini düşünün. Bunun için ahşap mobilyalarınızın düzenli olarak tozunu alın. Yüzeyini korumak için de ahşap cilası tercih edebilirsiniz.



- Gümüş

Kararan gümüşlerinizi suyla temizlemeye çalışırsanız, sadece daha fazla kararmasına neden olabilirsiniz. Bunu yapmak yerine gümüş cilası kullanabilirsiniz.

- Gazlı ocak brülörleri

Eğer gazlı ocağınız varsa, brülörleri suyla temizlemeyin. Gaz ocaklarda bulunan ateşleyiciler suya duyarlıdırlar. Islandıkları zaman etkin hale getirildiklerinde çalışmazlar. Bazı durumlarda kuruduktan sonra sorun kendi kendine düzelir. Ancak bu brülörleri suyla temizlemek de kalıcı sorunlara yol açabilir. Sonuç olarak, bir temizlik ürününü asla doğrudan gazlı ocak brülörlerine püskürtmeyin. Bir beze püskürtüp yüzeyi silin.

- Deri ürünler

Deri mobilyaları, çantaları veya kıyafetleri suyla temizlemeye çalışırsanız, istenmeyen çizgiler oluşur ve sonunda da derinin zamanla çatlamasına neden olur. Bu sorunları yaşamamak için özel olarak üretilen deri temizleyicilerinden faydalanabilirsiniz.