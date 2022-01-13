Süt taşı nedir, ne için kullanılır? Süt taşının faydaları ve kullanımı

Çiğ sütün yoğurt haline getirilmeden ya da herhangi bir tarifte kullanılmadan önce kaynatılması gerekir. Ancak bir anlık dikkat dağılması ocaktaki sütün taşmasına neden olur ve beraberinde sizi zorlu bir temizlik bekler. Peki, tüm bunlara çözüm olarak gösterilen süt taşı nedir, ne işe yarar, sütün taşmasını engeller mi? İşte süt taşının kullanımı ve faydaları hakkında merak edilenler...

Süt taşı nedir?

Yoğurt veya farklı tarifler yapmadan önce özellikle çiğ sütü bir taşım kaynatmanız önerilir. Ancak bir anlık dikkatsizlikte taşan sütü engellemek için tencerenin içine seramik yapıdaki süt taşı adında bir cisim yerleştirilir.

Süt taşı ne işe yarar?

Süt taşı, özellikle çiğ sütlerin kaynadığı süre içerisinde hanımlara yardımcı olur. Çıkartığı seslerle sütün kaynama derecesi hakkında bilgi veren süt taşı, sütün taşmasını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca süt taşı yüzeyde kaymak oluşumunu da belli bir ölçüde azaltır.



Süt taşı neyden yapılır?

Daha çok seramikten yapılmış olan süt taşının demir olanları da mevcuttur. Ancak süt taşının sonrasında temizliği de diğer işlemlerde sağlık sorunları oluşturmaması için önemlidir.

Süt taşı nasıl kullanılır?

Sütü tencereye alın.

Süt taşını sudan geçirip havlu kağıt ile kurulayın. Ancak herhangi bir parça kalmamasına özen gösterin.

Sütü tencereye aldıktan sonra süt taşını içine atın.

Süt kaynamaya başladıkça süt taşı da tıngırdamaya başlayacaktır.

Bu ses, süt kabarmaya başladığında daha tok bir sese dönüşecektir.

Bu ses değişiminde ocağın başına gelerek 'heran taşabilir' uyarısı veren süt taşını dikkate almalısınız.

Sütü boşalttıktan sonra süt taşını alarak temizleyin.