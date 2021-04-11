Susam Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Susam Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Susam yağı gerek faydaları gerekse içeriğindeki önemli yağ asitleri bakımından çok kıymetli bir yağ olma özelliği barındırmaktadır. Bu sebeple son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.



Susam Yağı Nedir?



Susam yağı, susam tanelerinden üretimi yapılan bir bitkisel yağ türüdür. Güney Hindistan'da bir tür kızartma yağı olarak kullanılmakta olmasına ek olarak sık sık Japon, Kore, Çin, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya mutfaklarında kendisine yer bulan ve genellikle bir lezzet arttırıcı olarak kullanılan yağ olma özelliği barındırmaktadır.



Susam Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Susam yağı tamamen susam bitkisinin tohumlarından elde edilen bir yağdır. Susam yağı elde edilebilmesi için tek ihtiyaç susam bitkisinin susam olarak adlandırılan tohumlarıdır.



Susam bitkisinin üretimi için sırasıyla gerçekleştirilen uygulamalar şu şekilde olmaktadır: İlk olarak susam bitkisinin hafifçe kurutulması işleminin gerçekleştirilmesinin ardından hafifçe çırpılarak tohumların dökülmesi sağlanır.



Dökülen susam tohumları bir havanda toplanarak bir güzel ezilir. Sonrasında uygun bir tavada birkaç dakika kavrulup yağının iyice çıkması sağlanır. Tavada iyice kavrulan susam püresi, temiz bir tülbent torbaya yerleştirilerek presten geçirilir ve bu işlemin tamamlanmasıyla birlikte susam yağı elde edilmiş olur.



Susam Yağı Ne İşe Yarar?



Susam yağı, Türk mutfaklarında pek kullanılan bir yağ türü değildir. Ancak üzerinde özellikle Japon mutfağında önemi bir yere sahip durumdadır. Japonlar genellikle kızartma yağı olarak susam yağı kullanmaktadırlar. Mantıların kızartılmasında ve tempura olarak bilinmekte olan kızarmış sebze ve deniz ürünlerinin pişirilmesinde susam yağından yararlanılmaktadır.



Susam Yağı Neye İyi Gelir?



Susam yağının çok uzun yıllardan beri kullanılan yağ çeşitleri arasında bulunmaktadır. Çok eski çağlardan beri faydalarıyla bilinen bir yağdır. Saç sağlığında büyük faydalarının varlığı söz konusudur. Sağlığa da önemli yararları olan bir yağ olması bakımından pek çok sağlık sorununa iyi gelmesiyle bilinmektedir.



Susam Yağı Faydaları



Her derde deva olma niteliği barındıran susam yağının sağladığı faydalarını şu şekilde liste halinde vermek mümkün durumdadır. Buna göre:



- Saç dökülmesine iyi gelir.

- Kansere karşı koruyucu bir etkisi vardır.

- Saçlara parlaklık verir,

- Saçlarda kepek oluşumunu engeller,

- Sindirim sistemini düzenler.

- Cildin kendisini yenilemesinde önemli rol üstlenir.

- Ciltte kırışıklığı ve erken yaşlanmayı önleyici etkisi vardır.



Susam Yağı Nasıl Kullanılır? Susam Yağı Kullanımı



Susam yağını kullanmanın en leziz yolu onu yemeklerde ve salatalarda kullanmaktan geçer. Bunun için arzu ederseniz susam yağını aynı miktarda zeytinyağıyla karıştırarak salata sosu olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Susam yağını damak tadınıza uygun olarak pek çok yemeğin yapımında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu yağı ayrıca hamur işi ve tatlılarda da kullanmanız mümkündür.



Eğer susam yağını saçınızda yahut cildinizde kullanmak isterseniz, kullanacağınız susam yağı miktarı kadar zeytinyağı veya badem yağı ile karıştırarak kullanabilirsiniz. Bunun için cildinize veya saç derinize parmak uçlarınızla masaj yaparak susam yağını kolaylıkla uygulayabilirsiniz.



Susam yağını saçınıza uyguladıktan sonra en az 2-3 saat boyunca beklettikten sonra yıkamanız gerekir. Dilerseniz bu yağı cildinizi nemlendirmek için kullanabilirsiniz. Bunun için duşa girmeden önce cildinize bir pamuk yardımıyla susam yağı sürüp bir süre beklettikten sonra durulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.