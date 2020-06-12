Süreyya isminin anlamı nedir? Süreyya ne demek

Süreyya isminin en dikkat çekici kısımlarından biri hem erkek hem de kız çocukları için kullanım imkanıdır. Arapça kökenli olarak Türkçede yaygın şekilde değerlendirilen bu güzel isim, geçmişten günümüze kız ve erkek çocuklar için çok fazla kullanılmış durumda. Türkçe karşılık olarak ise, ‘Ülker yıldızı ya da Pervin’ anlamları üzerinden ifade edilmektedir.

Süreyya İsminin Anlamı

Oldukça uzun bir süredir Süreyya ismi Türkçede yer alan ve yaygın değerlendirilen isimlerden biridir. Üstelik unisex bir isim olarak kız ya da erkek çocuklar için kullanılmaktadır. Hatta bu konuda eşit şekilde hemen hemen aynı sayıları üzerinden Türkiye'de değerlendirilen ender isimlerden biridir. TDK üzerinden bakıldığı zaman anlamı ise, ‘Pervin veya ülker yıldızı’ şeklinde karşılık buluyor.

Süreyya güzel bir isim olması ile beraber aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de değerlendirilmektedir. Bu durum Türkçede çok yaygın olmasa bile Arapçada fazlaca kullanılmaktadır. Fakat isim olarak erkek ve kız çocukları için son dönemlerde yeniden popüler hale geldiğini söylemek mümkün. Tek başına kullanabilir ya da farklı isimler ile beraber uyumlu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz listeye ekleyebilir ve diğer isimler ile karşılaştırarak karar verebilirsiniz.