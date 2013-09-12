Sürekli yuvada ne yaptığını sormayın

3-4 yaşlarında oyun arkadaşı arayan çocukların yuvaya başlamaları çok önemlidir. Çocukların 6 yaşına kadar zihinsel ve duygusal gelişime açık olduklarını belirten Çocuk ve Ergen Klinik Psikoloğu Zeren Kadıoğlu, çocukların yuvaya kolay alışması için yapılması gerekenleri sıraladı.



Yuva eğitiminin çocuklar üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. Çocuk kendi yemeğini kendi yer, diğer öz bakım ihtiyaçlarını giderebilir, resim yapma, kâğıt kesme, şiir okuma gibi birçok etkinliğe katılabilir. Sorumluluk almayı, kurallara uymayı, özgüven geliştirmeyi, yaratıcı olmayı, akıl yürütmeyi, paylaşmayı, kendini ifade etmeyi yine yuva yaşantısı içerisinde öğrenmeye devam eder. Yuvaya giden çocuk düzenli bir yaşam sürdürmeyi öğrenir; belirli saatlerde kalkar, belli bir saatte okula gider, belli bir saatte yatar… Tüm bu etkinlikler çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini olumlu etkilemektedir. Aynı zamanda yuvanın bir başka katkısı da çocukların gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi ve bu sayede çocuğa ait birtakım olumlu ve geliştirilmesi gereken özelliklerin daha çabuk fark edebilmesidir.

Çocuğunuz zorlanıyorsa…

* Bir anda tam gün yuvaya göndermek yerine önceleri yarım gün göndererek ya da oyun gruplarıyla çocuğunuzun ortama alışmasını sağlayabilirsiniz. Yuvaya başladığı ilk bir süre okulda beklemeniz yararlı olabilir; ancak bunu alışkanlık haline getirmeyin.

* Yuvadaki durumuyla ilgili aşırı müdahalelerden kaçının. Örneğin sürekli yuvada ne yaptığıyla ilgili sorular sormak ve sürekli onu kontrol etmeye gitmek gibi davranışlar çocuğunuzda uyum sorunları yaratabilir.

* Çocuğun hastalıklar ve diğer önemli olaylar haricinde okula devamsızlık yapmamasına özen gösterin.

* Çocuğunuzun yuvaya başlaması konusunda siz de kaygılı bir tutum sergiliyorsanız çocuğunuzun da sizin duygularınızı kolaylıkla okuyabileceğini unutmayın. Sizin kaygılı olmanız onu da kaygılandıracak ve yuvaya başlamanın tehlikeli bir durum yaratabileceği mesajını zihninde uyandıracaktır.