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Sünger Bob Hakan Çanta'da!

Hürriyet Haber
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Renkli çantalara çocuklar bayılacak...

Hakan Çanta yeni okul dönemine çok renkli giriyor. Lisanslı markalarından biri olan Sünger Bob Çantalarına çocuklar bayılacak!

Çocukların sevgilisi olan Sünger Bob’un birbirinden güzel çantaları mıknatıslı, kabartmalı ve ortopedik özelliklere sahip. Denizlerin altındaki büyülü dünyasından çıkıp, çocukların okul arkadaşı olmaya gelen Sünger Bob bu okul sezonunda çocukların en yakın dostu olacak. Altı Farklı tasarıma ait birbirinden güzel modellerin arasında çocuklarınız çanta seçiminde zorlanacak.

www.hakancanta.com

Etiketler: okul sezonu

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