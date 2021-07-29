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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 05:28 | Son Güncelleme:

Suna isminin anlamı nedir? Suna ne demek? Suna adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Suna isminin anlamı nedir? Suna ne demek? Suna adının özellikleri, analizi ve kökeni

Öz Türkçe bir isim olan Suna, 12. yüzyılda literatüre girdi. Bu ismin sözlük anlamı erkek ördek olsa da günümüzde ''güzel ve çekici kadın'' anlamında kullanılmaktadır. Türkmence de bu sözcük ''sona'' şeklinde yazılır. Suna isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, tüm detaylar.

Suna, ülkemizde popüler olan isimler arasında yer alıyor. 2021 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi Suna adını taşımaktadır.

 Suna İsminin Anlamı Nedir? Suna Ne Demek?

 Suna isminin dört farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Güzel, alımlı kadın

 İkinci Anlamı: Selvi boylu

 Üçüncü Anlamı: Geniş yapraklı bir bitki türü

 Dördüncü Anlamı: Erkek ördek

 Suna İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Uğurlu sayısı: 1

 Renk sembolü: Lacivert

 Cinsiyeti: Kadın

 Suna İsminin Analizi

 Harf analizine göre Suna isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Mükemmeliyetçidir. Her şeyin dört dörtlük olmasını ister.

 2- Alıngandır. En ufak bir şeye bile kırılabilir.

 3- Sevecen ve hoşgörülüdür.

 4- Rahatına düşkündür fakat işlerini de ihmal etmez.

 Suna Adının Kökeni

 Yaklaşık 9 asırdır kullanılmakta olan Suna ismi öz Türkçedir.

 Suna İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Sude

 2- Sena

 3- İrem Su

 4- Ayla

 5- Hülya

 6- Rana

 7- Berna

 8- Nisa

 9- Beyza

 10- Tuğba

 Suna İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Suna ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.

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