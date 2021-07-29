Suna isminin anlamı nedir? Suna ne demek? Suna adının özellikleri, analizi ve kökeni
Öz Türkçe bir isim olan Suna, 12. yüzyılda literatüre girdi. Bu ismin sözlük anlamı erkek ördek olsa da günümüzde ''güzel ve çekici kadın'' anlamında kullanılmaktadır. Türkmence de bu sözcük ''sona'' şeklinde yazılır. Suna isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, tüm detaylar.
Suna, ülkemizde popüler olan isimler arasında yer alıyor. 2021 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi Suna adını taşımaktadır.
Suna İsminin Anlamı Nedir? Suna Ne Demek?
Suna isminin dört farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Güzel, alımlı kadın
İkinci Anlamı: Selvi boylu
Üçüncü Anlamı: Geniş yapraklı bir bitki türü
Dördüncü Anlamı: Erkek ördek
Suna İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 4
Uğurlu sayısı: 1
Renk sembolü: Lacivert
Cinsiyeti: Kadın
Suna İsminin Analizi
Harf analizine göre Suna isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Mükemmeliyetçidir. Her şeyin dört dörtlük olmasını ister.
2- Alıngandır. En ufak bir şeye bile kırılabilir.
3- Sevecen ve hoşgörülüdür.
4- Rahatına düşkündür fakat işlerini de ihmal etmez.
Suna Adının Kökeni
Yaklaşık 9 asırdır kullanılmakta olan Suna ismi öz Türkçedir.
Suna İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Sude
2- Sena
3- İrem Su
4- Ayla
5- Hülya
6- Rana
7- Berna
8- Nisa
9- Beyza
10- Tuğba
Suna İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Suna ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.