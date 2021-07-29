Suna isminin anlamı nedir? Suna ne demek? Suna adının özellikleri, analizi ve kökeni

Suna, ülkemizde popüler olan isimler arasında yer alıyor. 2021 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi Suna adını taşımaktadır.

Suna İsminin Anlamı Nedir? Suna Ne Demek?

Suna isminin dört farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Güzel, alımlı kadın

İkinci Anlamı: Selvi boylu

Üçüncü Anlamı: Geniş yapraklı bir bitki türü

Dördüncü Anlamı: Erkek ördek

Suna İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 1

Renk sembolü: Lacivert

Cinsiyeti: Kadın

Suna İsminin Analizi

Harf analizine göre Suna isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Mükemmeliyetçidir. Her şeyin dört dörtlük olmasını ister.

2- Alıngandır. En ufak bir şeye bile kırılabilir.

3- Sevecen ve hoşgörülüdür.

4- Rahatına düşkündür fakat işlerini de ihmal etmez.

Suna Adının Kökeni

Yaklaşık 9 asırdır kullanılmakta olan Suna ismi öz Türkçedir.

Suna İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Sude

2- Sena

3- İrem Su

4- Ayla

5- Hülya

6- Rana

7- Berna

8- Nisa

9- Beyza

10- Tuğba

Suna İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Suna ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.