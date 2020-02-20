Sumak ve sumak çayı nelere faydalı?

Sumağın faydalarını öğrendikten sonra mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. İşte yemeklere ve salatalara tat vermek için kullanılan sumağın yararları…

Bağışıklığı güçlendirmeye yardım eder.

Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.

Anne sütünü arttırmaya yardımcı olur.

Sumak, kan basıncını düzenler.

Kolesterol dengesini düzenler.

Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

Diyabet ve obezite için etkilidir.

Damar sertliğini engeller.

Sumak çayı nasıl yapılır?

Sumak çayının da sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. 1 litre kaynar suyun içine 1 yemek kaşığı sumak ekleyin ve karıştırın. 10 dakika demlendikten sonra çayı ister soğuk ister sıcak tüketebilirsiniz.

Sumak çayını aknelerin tedavisinde kullanabilirsiniz. Bir pamuğa batırıp sivilce olan bölgeye sürdüğünüzde sivilcelerin kısa sürede iyileştiğini göreceksiniz.

Sumak çayı, boğaz ağrısı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Ayrıca bu çay kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Kronik bir rahatsızlığınız varsa düzenli tüketime başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.