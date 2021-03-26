Sumağın faydaları nelerdir, nerelerde kullanılır? Sumak çayı tarifi

Sumak nedir?

Sumak, özellikle Doğu kültürünün vazgeçilmez baharatları arasında üst sıralarda yer alıyor. Ekşi aromalı, kırmızı/bordo arası bir rengi olan sumağın, ağacından toplanan ve kurutulan tomurcukları öğütülerek kullanıma hazır hale getirilir.

Sumak nerelerde kullanılır?

Sumak, meze ve salataların olmazsa olmazıdır. Ayrıca, ekşimsi bir tat katmak istediğiniz her yemekte sumağı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunun dışında, pek fazla bilinmese de sumak çayı sağlık açısından tercih edilebiliyor.

Sumağın faydaları nelerdir?

- Sumak güçlü bir antioksidandır olmasıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklardan korur.

- İçeriğindeki antioksidan özellikleri oksidatif stres düzeyini düşürmeye etki eder ve serbest radikalleri yok ederek kanser hücresine dönüşmesini önler.

- Antioksidan etki tüm bunların yanında kalp ve damar hastalıklarına yakalanma olasılığını büyük ölçüde düşürür.

- Anne sütünü arttırır. Ancak hamilelerde düşük tehlikesine neden olabileceği için sumağın doktor kontrolünde kullanılması önerilir.

- Sumak, antioksidan özelliklerinin yanında C vitamini ve mineral açısından zengin bir baharattır. Bu sayede yorgunluk hissini azaltır.

- Düzenli sumak tüketimi, şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Yüksek tansiyonun dengelenmesini sağlar ve vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

- Sumak, regl sancılarına da iyi gelir. Özellikle vajinal akıntılara da iyi gelen sumağın aynı zamanda idrar söktürücü bir etkisi var.

Sumak Çayı Tarifi

Bir bardak suyu kaynatın ve kaynamış suya bir tatlı kaşığı sumak ekleyin. 8-10 dakika kadar demlenmesini bekleyin ve süzün. İşte, sumak çayınız hazır! Afiyet olsun…