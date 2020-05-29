Sultan isminin anlamı nedir? Sultan ne demek

Genel olarak Türkçe anlamı itibariyle Sultan ismi ele alındığı zaman, ‘Padişah, hükümdar’ şekilde karşılık bulmaktadır. Bu anlamı kökeni Arapçadan gelen Sultan ismi ile beraber Türkçe yerleşmesi üzerinden ele alınır.

Sultan İsminin Anlamı

Türkçe karşılığı Sultan isminin, ‘padişah, hükümdar’ olarak geçmektedir. Arapça kültüründen gelen Sultan ismi, eski dönemlerde padişahlar ve hükümdarlar için verilen bir unvan olarak değerlendirilmekteydi. Zaman içerisinde Anadolu topraklarına yerleşen bu unvan, padişahlar için kullanılmaya başlandı. Yüzyıllardır bu şekilde kullanılan unvan zamanla isim olarak değişti ve günümüzde kız çocukları için değerlendirilmektedir.

Özellikle Anadolu'da Padişahın erkek ve kız çocukları ile beraber, Annesi ve eşleri adına da kullanıldı. Daha sonra zamanla Sultan unvanı sadece padişahın kızları, annesi ve eşleri için değerlendirildi. Böylece zaman içerisinde yaşanan değişim ile beraber günümüze kız çocukları için isim olarak kullanılıyor.

Türkçede en çok kullanılan kız isimleri arasında Sultan gelmektedir. Özellikle etkileyici anlamı ve tarihi ile beraber anne ve babalar tarafından beğeni toplayan isimlerden biridir. Tek başına kullanabilir ya da minik yavrunuz adına farklı isimlerle bir araya getirebilirsiniz. Hoş bir bütünlük sağlamanız mümkün.