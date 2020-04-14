Süleyman İsminin Anlamı Nedir? Süleyman Ne Demek?

Süleyman İbranice kökenli bir isimdir. Türkçede yer alan ve İbranice üzerinden yerleşmiş ender isimler arasında yer alır. Özellikle Türk devletlerinde hükümdarlara verilen isimler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda dini niteliği bulunan en özel isimlerden biridir. Bu ismin Türkçedeki anlamı ise ‘huzur, sükun’ şeklinde geçmektedir.

Süleyman Ne Demek?

Süleyman ismi Türkçede ‘huzur’ ya da ‘sükun’ anlamı üzerinden bilinen isimlerden biridir. Erkek çocuklar için en görkemli isimler arasında yer alır. Dönemin padişahları için çok sık kullanılan isimler olduğu için, birçok aile tarafından da ilgi gören isimler içerisinde yer alıyor. Süleyman ismini tek başına kullanabileceğiniz gibi başka isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Güzel bir bütünlük ve uyum sağladığını söylemek mümkündür.

Ayrıca merak edilen konular arasında bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği yer almaktadır. Süleyman adı Kur'an-ı Kerim'de geçer. Özellikle Süleyman Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biridir. Ulu’l Azm peygamberlerdendir. Hem dini olarak öne çıkan hem de özel anlamı ile beraber erkek çocukları için kullanabileceğiniz en güzel isimler arasında yer alır. Özellikle Türkçede yaygın olarak kullanılan bu isim son dönemlerde de oldukça popüler hale geldi.