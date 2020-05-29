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Haber Giriş: 29.05.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Şule isminin anlamı nedir? Şule ne demek

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Şule isminin anlamı nedir? Şule ne demek
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Kız çocukları için kullanılabilecek en güzel ve en şirin isimlerden biri olarak Şule geliyor. Okunuşu ve telaffuzu ile beraber beğeni toplayan anlamı üzerinden minik yavrunuza bu ismi verebilirsiniz. Peki, Şule isminin anlamı nedir? Şule ne demek? İşte detaylar.

Arapça kökenli bir isim olarak öne çıkan Şule, uzun yıllardır Türkçede yer alan en güzel kız isimlerinden biridir. Türkiye'de oldukça fazla kullanılan bu isim, anlamı üzerinden de beğeni topluyor. Türkçe üzerinden ele alındığı zaman ise bu ismin anlamı, ‘Alev, ateş alevi’ biçiminde ifade edilmektedir.

 Şule İsminin Anlamı

 Şule Türkçede bulunan en güzel ve en anlamlı isimler arasında yer almaktadır. Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bu kelime, ‘ateş alevi ya da alev’ şeklinde tanımlanıyor. Kısa ve öz olması ile beraber telaffuz üzerinden kız çocuklarına yakışan bir isimdir. Genelde tek başına kullanılır. Ancak isteğe bağlı olarak başka adlarla bir araya getirmek mümkün. Uyumlu şekilde bütünlük oluşturulabilir ve güzel bir telaffuz sağlanabilir.

 Şule ismi anlamı ile beraber eş anlamlı olarak da Alev kelimesini kullanmaktadır. Alev Türkçede hem isim olarak hem de sözlük anlamı üzerinden değerlendirilen bir sözcüktür. Kişinin ne kadar güçlü ve dirençli, bir işi başarmak için hırslı olduğunu anlatan bir yapıya sahiptir. O yüzden kız çocuğunuz için bu etkili karakteristik özellikleri taşıması ile beraber, Şule ismini verebilirsiniz. Ebeveynler adına listeye eklenecek en güzel adlardan biridir.

 

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