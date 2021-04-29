Sukuşi (Squishy) nasıl yapılır? Evde kolay sukuşi yapımı

Evde çocuğunuz varsa, şu anda sukuşi çılgınlığından haberdar olmaya başlamışsınız demektir. Bugün evde kolay sukuşi yapımını göstereceğiz. Çocuklar eve çeşitli ev yapımı sukuşi’leri stres topları haline getiriyorlar, biz de denemeye karar verdik! Her iki sukuşi’yi de oynaması çok zevkli. Siz de sukuşi nasıl yapılır merak ediyorsanız, evde sukuşi yapımına başlıyoruz.

Sukuşi (Squishy) Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

Balon

Su

Makyaj Süngerleri





Evde Kolay Sukuşi Yapımı

1. Balonları elyaf dolgusu veya makyaj süngerleri ile doldurun. Balonu 2 parmağınızla açık tutup diğer elinizle kolayca doldurabilirsiniz.

2. Balonun dolduğunu hissettiğinizde yavaşça su ekleyin. Ancak su miktarı oldukça önemli. Bu nedenle azar azar su ekleyin ve balonun patlamaması için aşırı doldurmaktan kaçının. Balondaki suyun yarısından biraz daha az olması yeterli olacaktır.

3. Balona az miktarda hava üfleyin. Ezmemeye özen gösterin. Aksi halde balon patlayabilir.

4. Sonrasında balonu bağlayın. Ve yumuşacık sukuşi’leriniz artık hazır!

5. İstediğiniz ebatlarda balon ve balona girebilecek büyüklükte makyaj süngeri kullanabilirsiniz. Dilerseniz su doldurmadan önce balonlara keçeli kalemle şekiller ve emoji'ler çizebilirsiniz.