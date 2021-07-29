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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 05:26 | Son Güncelleme:

Sueda isminin anlamı nedir? Sueda ne demek? Sueda adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Sueda isminin anlamı nedir? Sueda ne demek? Sueda adının özellikleri, analizi ve kökeni

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Sueda ismi, mutluluğa erişmiş, saadeti bulmuş anlamına gelen Said kelimesinin çoğul halidir. Yaptığı iyiliklerle ve ibadetlerle Allah'ın rızasını kazanmış olan takva ehli kullar Sueda olarak nitelendirilir. Kelime efendiler manasında da kullanılır. Sueda isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 4000 bin kişi Sueda ismini taşıyor. Bu kişilerin 1000'e yakını İstanbul ve Ankara'da ikamet etmektedir.

 Sueda İsminin Anlamı Nedir? Sueda Ne Demek?

 Sueda isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Allah'ın emir ve yasaklarına tabi olan, hayırlı kullar

 İkinci Anlamı: Haramdan sakınıp hayra yönelerek mutluluğa erişmiş kişiler

 Üçüncü Anlamı: Tertemiz, günahtan arınmış, özü sözü bir

 Sueda İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 7

 Renk sembolü: Sarı ve Turuncu

 Sueda İsminin Analizi

 Harf analizine göre Sueda isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Her zaman haktan ve adaletten yanadır.

 2- Günah işlemekten sakınır ve sık sık tövbe eder.

 3- Düşmanının bile kötülüğünü istemez. Merhametli ve temiz kalplidir.

 Sueda Adının Kökeni

18. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Sueda ismi Arapça kökenlidir.

 Sueda İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Eda

 2- Sude

 3- Şule

 4- Selma

 5- Selda

 6- Yelda

 7- Eda Nur

 8- İrem

 9- Belma

 10- Derya

 Sueda İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Sueda ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

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