Sueda isminin anlamı nedir? Sueda ne demek? Sueda adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Sueda ismi, mutluluğa erişmiş, saadeti bulmuş anlamına gelen Said kelimesinin çoğul halidir. Yaptığı iyiliklerle ve ibadetlerle Allah'ın rızasını kazanmış olan takva ehli kullar Sueda olarak nitelendirilir. Kelime efendiler manasında da kullanılır. Sueda isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 4000 bin kişi Sueda ismini taşıyor. Bu kişilerin 1000'e yakını İstanbul ve Ankara'da ikamet etmektedir.
Sueda İsminin Anlamı Nedir? Sueda Ne Demek?
Sueda isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Allah'ın emir ve yasaklarına tabi olan, hayırlı kullar
İkinci Anlamı: Haramdan sakınıp hayra yönelerek mutluluğa erişmiş kişiler
Üçüncü Anlamı: Tertemiz, günahtan arınmış, özü sözü bir
Sueda İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 7
Renk sembolü: Sarı ve Turuncu
Sueda İsminin Analizi
Harf analizine göre Sueda isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Her zaman haktan ve adaletten yanadır.
2- Günah işlemekten sakınır ve sık sık tövbe eder.
3- Düşmanının bile kötülüğünü istemez. Merhametli ve temiz kalplidir.
Sueda Adının Kökeni
18. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Sueda ismi Arapça kökenlidir.
Sueda İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Eda
2- Sude
3- Şule
4- Selma
5- Selda
6- Yelda
7- Eda Nur
8- İrem
9- Belma
10- Derya
Sueda İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Sueda ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.