Su samuru nerede yaşar, nasıl beslenir? İşte su samurunun özellikleri

Geçtiğimiz günlerde Bayburt'ta merkeze bağlı Kop köyünde bir alabalık tesisinde su samurları güvenlik kamerasına yansımıştı. Balıklarını avladıklarını söyleyen tesis sahipleri, su samurlarının zaman zaman tesise geldiklerini de ifade ettiler. Bu durumun ardından su samuru sürüsü nerede yaşar, nasıl beslenir merak konusu oldu. İşte su samuru özellikleri ve detayları...

Su samuru nedir?

Sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memelidir. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Yuvası karada olmakla beraber girişi su altındandır. İçini kuru yaprak ve yosunlarla döşer. Ayrıca havalandırma deliği de bırakır. Uzun silindirik gövdeli, yassı kafalı, uzun bıyıklı, küçük kulaklıdır. Ayakları kısa, beş parmaklı ve kısmen perdelidir. Çoğunun rengi koyu kahverengidir.

Su samuru nerede yaşar?

Su samuru günümüzde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Amerika'nın kuzey okyanus kıyılarında yaşayan deniz samurunun (Lutax lutris) derisi gayet makbul ve kıymetlidir. Çok avlanıldığından nesli tükenme tehlikesi geçirmektedir. Kanunlarla korunmaya çalışılmaktadır. Gerçek bir su hayvanıdır. Suda yavrular, suda uyur ve suda beslenir. Karaya seyrek çıkar.

Su samuru özellikleri

Boyu 80, kuyruğu 45 cm'dir.

Yaklaşık 7-12 kg aralığındadırlar.

Postu genellikle siyah, beyaz ve koyu kahverengidir.

Parmak araları perdelidir.

İyi bir yüzücüdürler.

Ömrü 12 yıl kadardır.

Etçil memelilerdendirler.

Çoğunlukla yalnız dolaşır ve gece avlanır.

Oynamayı ve suda sırtüstü yüzmeyi çok sever.

Her yıl tek bir yavru yavrular. Sırtüstü yüzerken yavrusunu emzirir. Avlanacağı zaman yavruyu yosunlar arasında gizler.





Su samuru nasıl beslenir?

Suda ustalıkla yüzer. Balık, kurbağa avlar. Kuş, yumurta ve fare de yer. Özel eğitilmiş köpeklerle avlanılır. Suya dalarken burun ve kulak deliklerini kapatır. Yassı kuyruğunu dümen olarak kullanır. Kuyrukla beraber 1,5 metre boy ve 15 kg ağırlıkta olanları vardır. Kuyruk altı bezlerinde yağlı ve kokulu bir madde ifraz eder.

Su samurlarının çok çeşitleri varsa da aralarındaki fark çok azdır. Bazı ülkelerde balıkçılar tarafından ehlileştirilerek balık avında kullanılır.