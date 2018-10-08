Su ısıtıcısındaki kireç nasıl temizlenir?

Türkiye’de sular oldukça kireçli. Bu nedenle mutfakta ya da işyerlerinde kullandığımız su ısıtıcılarının rezistans bölümünde kireçlenme sorunu ortaya çıkabiliyor. Kireç, hem suyun geç ısınmasına ve dolayısıyla cihazın daha fazla elektrik harcamasına hem de kullanılan suyun kireçli ve sağlıksız olmasına neden oluyor. Su ısıtıcılarındaki kireçlerden kurtulmak için şu yollara başvurmak gerekiyor.

LİMON TUZU KULLANIN

Limon tuzu, su ısıtıcısı içerisindeki kirecin çözümünde oldukça etkilidir.

1. İlk olarak su ısıtıcısının rezistansını da geçecek şekilde içerisine bir miktar su ekleyin.

2. Su ısıtıcısının içerisine 1 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin ve ısıtıcıyı çalıştırın.

3. Su kaynadıktan sonra ısıtıcı içerisindeki sıcak suyu hafif bir şekilde çalkalayın.

4. Daha sonra suyu boşaltın.

5. İyice duruladıktan sonra ısıtıcıyı kullanmaya devam edebilirsiniz. Limon tuzu sayesinde kireçlenme sorununun ortadan kalktığını göreceksiniz.

BEYAZ SİRKE İLE KİREÇLERDEN KURTULUN

Mutfakta kullandığınız su ısıtıcılarının yanı sıra çamaşır ve bulaşık makinesi için de kullanabileceğiniz beyaz sirke ile bu cihazlara zarar veren kireçlerden hemen kurtulun. Bu yöntemde üzüm ya da elma sirkesi de kullanabilirsiniz.

1. Isıtıcınızın 3/4'lük kısmını doldurun ve çalıştırın.

2. Su kaynadıktan sonra bu kez ısıtıcının hepsi dolacak şekilde beyaz sirke ekleyin.

3. Yaklaşık 12 saat bekledikten sonra sirkeli suyu boşaltın.

4. Sirkenin kokusundan kurtulmak için birkaç kez ısıtıcınızda su kaynatın. Kireçlerden kolay bir şekilde arındığınızı göreceksiniz.

LİMON SUYU DA KİREÇ ÇÖZÜYOR

Limon tuzunun yanı sıra limon suyu da asidik özellikte olması nedeniyle kireçlenmeyi gideriyor.

1. 1 adet limonun suyunu ısıtıcınızın içerisine ekleyin.

2. 20 dakika bekleyin ve ısıtıcının içerisine bir miktar su ekleyin.

3. Isıtıcıyı çalıştırın ve sonrasında suyu boşaltın.

Bu yöntem sayesinde hem kireçlenmeden hem de ısıtıcınızdaki kötü kokulardan kolayca kurtulabileceksiniz.