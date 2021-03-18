Su diyeti nedir, su diyeti nasıl yapılır? İşte su diyetiyle ilgili merak edilenler...

Su diyeti, gün içinde sadece su ve sıvı tüketimine dayanıyor. Diyet listelerinin olmazsa olmazı su, bu diyette de oldukça önemli. Zayıflamak isteyenlerin başvurduğu bu diyet, vücuttaki toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor. Ancak kalp, şeker hastaları, hamilelerin ve emziren anneler kesinlikle su diyetinden uzak durmalı.

Su diyeti nasıl yapılır?

Sabah: 1 bardak ılık limonlu su, 1 bardak portakal ve greyfurt suyu karışımı, 2 dilim taze ananas, 6 tane çilek ve 2 kaşık yulaf ezmesi.

Ara: 1 bardak ıhlamur, papatya ve melisa yaprağı çayı, 1 bardak ılık su ve 1 çay kaşığı zencefil tozu ile hazırlanmış çay.

Öğle: 2 bardak su, 2 kase sebze çorbası, bol yeşil salata (avokado, turp, taze soğan, tere, roka, maydanoz, domates, yağ ve limon).

Ara 1: 3 tam ceviz (Birer saat ara ile tüketilecektir).

Ara 2: 2 dilim ananas, 1 elma, 1 bardak zencefil tozu çayı.

Ara 3: 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim peynir, domates, salatalık ve maydanoz, 1 bardak papatya çayı.

Akşam: 2 bardak su, 2 kase sebze çorbası, 1 porsiyon sebze haşlama (tercihe göre üzerine az zeytinyağı, bol limon ile ketentohumu eklenebilir), 1 kutu probiyotik yoğurt.

Ara: 2 dilim ananas, 15-20 adet siyah çekirdekli üzüm, 4 taze kayısı, 2 bardak ılık limonlu su.