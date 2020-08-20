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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 20.08.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Su balonu ile eğlence

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Su balonu ile eğlence
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Yaz ayında sıcaklar ile boğuşuyoruz. Diğer taraftan virüs etkisini hala yitirmiş değil. Çocuklarımız çoğunlukla evde olduğumuz bu dönemde daha fazla oyun oynamak istiyor. Çoğu ebeveyn internet başında etkinlik arayışında.

Su balonu ile eğlence

Aşırı sıcaklarda serinletici etkinlikler çok iyi eğlendiriyor. Su balonunu daha önce birçoğunuz duymuştur. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, ailelere bu aktiviteyi önerdi:

Oğlum ile küçük bir su oyunu oynayalım dedik.  Balonları su ile doldurduk. Uygun bir alana ip gerip, şişirilen balonları ipe astık. Müzik eşliğinde dans ettik, dans sırasında elimde olan iğne ile balonları patlatıp sulu eğlencenin tadını çıkardık. Ömer ilk başlarda biraz korksa da daha sonra ıslanmanın keyfini çıkardı.”

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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