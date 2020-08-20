Su balonu ile eğlence

Aşırı sıcaklarda serinletici etkinlikler çok iyi eğlendiriyor. Su balonunu daha önce birçoğunuz duymuştur. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, ailelere bu aktiviteyi önerdi:

Oğlum ile küçük bir su oyunu oynayalım dedik. Balonları su ile doldurduk. Uygun bir alana ip gerip, şişirilen balonları ipe astık. Müzik eşliğinde dans ettik, dans sırasında elimde olan iğne ile balonları patlatıp sulu eğlencenin tadını çıkardık. Ömer ilk başlarda biraz korksa da daha sonra ıslanmanın keyfini çıkardı.”

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.