Stressiz bir yaşam için altın değerinde 5 ipucu

Hızlı tempolu günlük yaşantımızda, sonu gelmeyen görevlere, sürekli problem çözmeye kapılıp hayattan zevk almayı bıraktığımızı fark etmemiz biraz zaman alabilir. Ama bunu fark ettiğinizde çözüm bulmanın yollarını aramaya başlamışsınızdır bile. Gelin çok değerli hayatınızı strese kurban etmeyin ve şimdi söyleyeceğimiz 5 ipucuna bir göz atın.

DAĞINIKLIĞI GİDERİN

Dağınıklık içinde ve çevresinde yaşarken rahatlamak çok zordur . Dağınıklık, sevmediğiniz, bitmemiş ve hayatınızda yer kaplayan düzensiz şeyler olarak tanımlanır. Bitmemiş işlerinize bakarken bunu yapmak mümkün değil.

Gözünüzün önünde onları her gördüğünüzde veya dikkatiniz onlara çekildiğinde, yapılacak tek bir şey daha olduğu gerçeği karşısında şaşkına döner strese girersiniz. Bu nedenle, stressiz bir yaşam için ihtiyacınız olan ilk şey, dağınıklığı önlemektir.

RAHATLATICI BİR ATMOSFER YARATIN

Dağınıklığı giderirken olacak, ancak evinizde rahatlamayı teşvik eden bir alan yaratın. Burası sizin inziva yeriniz olabilecek, arkanıza yaslanıp iyi bir kitap, bir fincan çay, bir yüz maskesi ya da size uygun olan her şeyle rahatlayabileceğiniz bir yer olmalıdır.

Birçok kişi masa üstü şelalelerin düzenli görüntüsünü ve seslerini, dinlenmeyi ve rahatlamayı sağlayan bir atmosfer ve ambiyans yaratmaya yardımcı olduğunu düşünür. Diğer yandan klasik müzik ve taze çiçeklerin kokusu sakin ve rahat hissettirir. Her iki durumda da evinizde kesinlikle rahat hissedebileceğiniz bir alan yaratın. Her gün dilediğiniz kadar kullanın.

Sağlıklı beslenme bir yaşam tarzıdır ve yaşam boyu sürecek bir kalıp haline gelmelidir. İçine koyduğun şeye vücudun tepki verecek, bilirsin, çöp içeri, çöp dışarı! Ancak sağlıklı beslenme, tatsız tuzsuz yemek anlamına gelmez, bir sürü sağlıklı ama lezzetli yemek seçeneği var.

Meyve, tam buğday organik ekmek ve yağsız patlamış mısır ve diyet markalarının hazırladığı muhteşem atıştırmalıklar mutlu hissetmenizi sağlayabilir.

EGZERSİZ YAPIN

Düzenli hareket (veya egzersiz) stressiz hissetmek için aynı öneme sahiptir. Egzersiz canlılık ve enerji getirir, depresyon da dahil olmak üzere birçok potansiyel sağlık tehlikesiyle mücadele ederken aslında stresi azaltır. Egzersiz, birkaç kilo verme yönteminden çok daha fazlasıdır; zihni ve bedeni canlandırmaya yardımcı olur ve sade ve basit, iyi hissettirir. Size ve yaşam tarzınıza uyacak doğru egzersiz planını bulmayı deneyin.

UYKU

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu fiziksel gücü almasına izin vermek zorunludur. Birçok insan o kadar meşgul olur ki, yapılması gereken her şey uykunun önüne geçer. Uykuyu bir öncelik haline getirin. İhtiyacınız olan günü ona göre programlayın. Hiçbir şey iyi bir gece uykusu gibi vücudu tazeleyip canlandıramaz.