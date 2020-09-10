Stresle başa çıkabilirsiniz! İşte öneriler...

Stresli durumlarla başa çıkmayı biraz daha kolaylaştıran birkaç basit yol var. İlk olarak, içinde bulunduğunuz durumu düşünün ve kendinize neden stresli olduğunuzu sorun. Stres yapmanıza neden olan konu değiştirebileceğiniz bir şey mi yoksa üzerinde kontrolünüz olmayan bir şey mi?



Değiştirebileceğiniz bir şey ise endişelenmeyin. Eğer değiştiremiyorsanız da, elbette olumsuz düşünceleri kontrol etmek ve onları kontrol altına almak biraz zor olabilir. Fakat bu durumla baş etmenin birkaç yolu var.

1- Egzersiz yapın

Egzersiz yapmak, stresi atmanıza yardımcı olabilir. Formunuzu da korurken stresi ve kaygıyı da gidermenin güzel yollarından biri. Yoga, pilates gibi çeşitli uygulamalarla ilgilenebilirsiniz. Hatta bunu günlük bir rutin haline getirin, böylece odak noktanızı endişeden uzaklaştırmanızı sağlayacaktır.

2- Film izleyin

En sevdiğiniz ve merak ettiğiniz bir filmi izleyin. Zihninizi meşgul eden konulardan uzaklaşmanızı sağlayabilir. Ayrıca komedi programlarını da izleyerek kendinizi rahatlatabilirsiniz.

3- Konuşun

Güvenebileceğinizi düşündüğünüz birileriyle konuşun. Sorununlarınızı paylaşarak içinizi dökün. İçinize atmayın. Böylece tavsiye de alabilirsiniz.

4- Hobilerinize vakit ayırın

Stresinizi azaltmak için ilgi duyduğunuz bir şeylerle vakit geçirebilirsiniz. Böylece yaşadığınız stresi üretken ve olumlu bir şeye dönüştürebilirsiniz. Örneğin, fotoğrafçılığı seviyorsanız, güzel fotoğraflar çekip albüm haline getirebilirsiniz ya da modaya ilginiz varsa kıyafet tasarımı yapabilirsiniz. Ayrıca bunları sevdiklerinizle de paylaşarak yorumlarını dinleyebilirsiniz.

5- Müzik dinleyin

Müzik en iyi terapilerden biri. Kendinizi iyi hissettirecek şarkıları dinleyin. Duygularınızı, düşüncelerinizi ve hislerinizi kontrol etme gücüne sahipsiniz. Bu yüzden kendinizi iyi hissederek kontrolü ele alın. Size mutluluk getiren bir şarkıyı dinleyebilirsiniz.

6- İçinizde bulunduğunuz durumun geçici olduğunu bilin

Yaşadığınız stresli durumun uzun sürmeyeceğini ve geçeceğini bilin. Bu yüzden güçlü olun ve stresle elinizden geldiğince en iyi şekilde başa çıkın.

Düşüncelerinizi kontrol etmeyi öğrenerek, her zor durumda daha mutlu olabilirsiniz. Yaşadığımız zorluklar, aynı zamanda bize onlarla başa çıkmayı da öğretir. Olumsuz durumlardan ders alınarak, gelecek durumları daha iyi hale getirmek için kullanılabilir.