Stres ve depresyonun çaresi… Lavanta yağı başka neye iyi geliyor?

“Lavantanın uçucu yağı sakinleşmeye ve uyku düzenine yardımcı oluyor” diyen Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, lavanta yağının faydalarından bahsetti, kullanımı konusunda önemli bilgiler paylaştı.



Lavanta yağı aromaterapide bilhassa uykusuzluk, huzursuzluk gibi durumlara karşı şu şekillerde kullanılıyor:

-Bir tülbente veya bir bez parçasına 3-5 damla lavanta yağı damlatılır, yatmadan önce 3-4 dakika süre ile aralı olarak koklanır.



-Pratik bir uygulama: Bir beze 3-5 damla lavanta yağı koyup yastıktan 30 santim kadar uzağa konur.



-Son yıllarda yapılan araştırmalarda, bebeklerin bulunduğu odaya konan uçucu yağın onları sakinleştirdiği şeklinde bazı sonuçlara ulaşılmıştır ama bunu tavsiye edebilmek için daha fazla uygulama sonucuna ihtiyacımız bulunmaktadır.



-Avrupa İlaç Kurumu, ‘bitkinlik ve hafif stres belirtilerini hafifletme ve uykuya yardımcı olma’ amaçları için değişik lavanta çiçeği preparatlarının bilhassa çaylarının kullanılabileceğini söylüyor.

Lavanta yağı nasıl kullanılır?

Lavanta uçucu yağı, bitkinin çiçek durumlarından veya toprak üstü kısmından elde edilir. Uçucu yağın şifalı etkilerinden eczacılıkta, güzel kokusundan da kozmetik preparatlarda yararlanılmaktadır. Uçucu yağın yapısında yüksek oranda linalol ve linalil asetat adı verilen maddeler bulunmaktadır. Avrupa İlaç Kurumu’nun tavsiye ettiği lavanta yağı diğer kaynaklar tarafından da ‘genel huzursuzluk’ halinde kullanılabileceği kabul edilmektedir. Bu amaçlar için çok pratik bir yol tavsiye edelim: Kesme şeker üzerine 1- 4 damla uçucu yağ damlatılır ve şeker yenir.



Lavanta yağı nereden alınmalı?



Lavanta yağı, aktar vb. dükkanlardan alınmamalıdır. Bazılarının lavanta yağı bile olduğu şüpheli, bu unutulmamalıdır. Eczanelerde kalitesi belli aromaterapi yağları artık satılmakta. Yani adres yine eczane ve eczacılar.

Bebeklerde kolik sancısı için lavanta yağı



Bebeklere yapılan masaj rutinlerinde önerilen yağların başında tatlı badem yağı, lavanta yağı, papatya yağı gibi hoş kokuları olan yağların geldiğinin altını çizen Bebek Masaj Eğitmeni İrem Kalkavan, bebeklerde kolik sancısını gidermek için şu öneriyi sundu:

“Kolik sancıları ve gazı olan bebeğinize lavanta yağı iyi gelecektir. Lavanta yağının uykuya yardımcı ve bebeğinizin gazını çıkarmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Masaj yaparken yağ seçimine alerji yapmayacak ve doğal formüllü olmasına dikkat ederek bebeğinizin tenine kullanabilirsiniz.”