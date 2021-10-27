Statik buzdolabı nasıl çalışır? Normal buzdolaplarından farkı nedir? Karlanma yapar mı?

Buzdolaplarında çeşit olarak üretilen statik ve normal buzdolapları arasındaki farkları öğrenerek alışveriş tercihlerini buna göre yapmak mümkündür.

Buzdolabı alırken statik mi yoksa normal mi olduğunu öğrenmek işlevlerini ve kullanım kolaylıklarını tercihler karşısında belirlemek gerekmektedir.

STATİK BUZDOLABI NASIL ÇALIŞIR? NORMAL BUZDOLAPLARINDAN FARKI NEDİR?

Statik Buzdolabı ile normal buzdolabı arasındaki en belirgin özellik soğutma sistemlerinin arasında farklılıklar bulunmasından kaynaklı olarak statik buzdolaplarının karlanma yapmasıdır. Statik buzdolaplarının içerisindeki kanallarda dolaşan hava ilk olarak soğuyacak kendi içerisine ve yiyeceklerin donmasını sağlamaktadır. Statik buzdolaplarında içerideki hava soğurken dolap içerisindeki sıcak hava ile karşılaşarak iki farklı sıcaklık oluşmasıyla donma ve karlaşma meydana gelmektedir. Bu durumda buzdolabının iç kısmında buzlaşma meydana gelmektedir.

Normal buzdolaplarının sistem olarak soğutma yöntemleri farklı olduğu için karlanma ve buzlanma yapmaya neden olmamaktadır. Bu sebeple Nofrost olarak kabul edilmektedirler. Statik buzdolaplarının çalışma sistemi içerisindeki gaz ilk olarak kendini soğutarak daha sonra buzdolabının içini dolaşıp içerisinde bulunan gıda ve yiyeceklerin soğuk havadan etkilenerek donmasını sağlamaktadır.

KARLANMA YAPAR MI?

Statik buzdolaplarının normal buzdolaplarından farkı içerisinde donma ve karlanma yapmasıdır. Normal buzdolaplarının soğutma özellikleri farklı olduğu için karlanma yapmamaktadır.

Statik buzdolaplarında buzdolabının arka kesimi buz tutarak karlanma yapmak suretiyle soğuk havanın gıdalara daha kolay ve uzun süre etki etmelerini sağlamaktadır. Statik buzdolaplarının arka kısmının karlanma yapması gıdaların buzlanmasına ve kısa zamanda buz tutmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple bazı tüketiciler bu özelliğinden dolayı statik buzdolaplarını tercih etmemektedir.

Diğer buzdolaplarının çalışma sisteminde ise içerideki sıcak hava çekilerek sıcaklık farkının oluşması engellenmekte ve soğutma işlemi sadece buharlaşma yoluyla gıdaların soğumasını sağlamaktadır. Normal buzdolaplarında sıcaklık farkı engellendiği için karlanma ve buzlanma oluşmamakta ve dolap içerisinde her kısımda soğutma eşit olarak yapılabilmektedir. Tüketicilerin tercih ve isteklerine göre statik buzdolapları ile normal buzdolapları sistem farklılıkları bilinmesi gerekmektedir.