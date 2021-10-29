Starbucks Kahve İsimleri Ve Okunuşları Nelerdir? Soğuk Ve Sıcak Starbucks Kahve Çeşitleri

Starbucks kahve markası, dünya genelinde ünlü bir konumda bulunur. Dolayısıyla pek çok ülkede şubesi vardır. Bu ülkeler arasında Türkiye de olmaktadır.

Starbucks Nedir ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Starbucks kahve markasının merkezi Seatle, Washington'da yer alır. Markanın adı, Moby Dick adlı romandaki kahramandan esinlenerek konulmuştur. Markaya ait simge bir denizkızıdır. Türkiye' deki ilk şubesi 2003 senesinde açılmıştır. Bu şube İstanbul'un Bağdat caddesi üzerindedir.

Starbucks' a ait ilk mağaza 1971 senesinde ikisi öğretmen ve biri yazar olan üç arkadaş tarafından açılmıştır. Bu kişiler Jerry Baldwin, Gordon Bowker ve Zev Siegel'dir. Starbucks' ın ilk mağazaları Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Chicago'da yer alır. Dünyada 65 ülkede toplam 30. 000 üzeri mağazası bulunur. Dünya çapında kahve satımında ve kavrulmasında bir numaralı şirket olarak kabul edilir.

Starbucks İçeceklerinin Kategorileri Nelerdir?

Starbucks bünyesinde toplam olarak 5 çeşit içecek listesi yer alır. Bunlar espresso bazlı içecekler, filtre kahve içecekleri, sıcak çikolatalar, frappuccino çeşitleri, portakal suyu ve çay çeşitleri olmaktadır.

Sayılan içecek çeşitleri de kendi arasında kategoriye ayrılır. Bu kategoriler sıcak ve soğuk içecek şeklindedir. Kahve çeşitleri, sıcak kategorisine yerleştirilir. Son zamanlarda soğuk çay ve kahve kültürü ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla soğuk kategorisinde portakal suyu, çay ve kahve de bulunur.

Starbucks Kahve İsimleri ve Okunuşları

Bir Starbucks mağazasına gidildiğinde karşımıza çıkan ilk kahveler vardır. Bunlar genellikle çoğu kahve mekanında sunulmaktadırlar. Ancak Starbucks kahvelerinin kendine özgün tatları bulunur.

Yukarıda söylenen söz konusu kahveler yabancı kökenlidir. Bunların Türkçe okunuşları şöyle sıralanır: Americano (Amerikano), Mocha ( Moka), White Chocolate Mocha ( Vayt Çaklıt Moka), Latte(Latte), Macchiato (Makiyato), Cappuccino, (Kapuçino), Flat White (Flet Vayt), Cold brew (Kold Briuv) olmaktadır.

Starbucks Sıcak Kahve Çeşitleri

Sıcak kahve çeşitlerinin başında espresso gelir. Bu kahve çok ince biçimde öğütülmüş 10 gram kahveden elde edilir. 9 bar basınç ile 90C sıcaklıkta, 30 ml suyun geçirilmesi ile demlenen kahveye espresso adı verilir. Yoğun ve aromatik bir lezzete sahiptir.

Caffé Latte bir yada iki shot espresso üzerine sıcak süt konularak oluşturulur. Bir diğer sıcak kahve cappuccinodur. Bunların ardından Latte Macchiato ve Caffé Americano gelir. Son olarak Flat White ve Chai Tea Latte eklenebilir. Sıralanan bu sıcak kahveler espresso bazlı kabul edilirler.

Starbucks Soğuk Kahve Çeşitleri Nelerdir?

Starbucks sıcak kahve çeşidinde ün salmış olarak bilinir. Son dönemlerde sıklıkla tüketilen soğuk kahve, ilgili markanın bünyesinde de yerini alır. Markanın soğuk içecekler menüsü temel olarak üç karışımdan elde edilir: Bu karışım Cappuccino, mocha ve frappuccino olmaktadır.

İlk soğuk kahve Iced Cappuccino' dur. Cappuccino üstüne buz konularak elde edilir. İkincisi Caffé Mocha' dır. Süt, espresso ve kakao karıştırılarak blenderdan geçirilir. Ve böylece kahve hazır olur. Son olarak Frappuccino gelir. Frappe Yunanistan geleneğine ait bir tattır. Frappe ve klasik Cappuccino' nun buz ile karıştırılması sonucu söz konusu kahve hazırlanır.

Starbucks' ta sıcak ve soğuk kahve çeşitlerinin haricinde dönemsel hazırlanan kahveler mevcuttur. Yılın o dönemine uygun baharatlar ve şuruplar, kahvenin içine eklenir. Bu şekilde hazırlanan kahveler şöyledir: Pumpkin Spice Latte, Peppermint Mocha, Christmas Blend, Toasted White Chocolate Mocha olmaktadır.