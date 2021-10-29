Spotify Çalma Listesi İsimleri - En İyi Rap, Rock, Türkü Ve Arabesk Türleri İçin Aşk, Komik Ve Etkileyici Playlist İsim Önerileri
Spofity, 23 Nisan 2006 tarihinde İsveç'in başkenti Stokholm'da kuruldu. Martin Lorentzon ve Daniel Ek tarafından kurulan Spotify ücretli bir müzik dinleme platformudur. Dinlenmek istenen şarkılar grup ya da albüm ismine göre aranabilir. Henüz albüm çıkarmamış genç şarkıcıların ve grupların müzikleri de Spotify çalma listelerinde yer alıyor Sizin için rap, rock, türkü ve arabesk türleri için en iyi komik ve etkileyici playlist isim önerilerini derledik.
Spotify çalma listeleri diğer kullanıcılar tarafından görülebilir. Çalma listelerinin isimlerinin dikkat çekici ve orijinal olması ise takipçi sayısının artmasını sağlar. Bu nedenle çalma listesi oluştururken de bu listelere isim verirken de fazlasıyla özen gösterilmeli. Klişe ve alışıldık şeylerden uzak durup mümkün olduğunca sıra dışı, komik ve etkileyici isimler seçilmeli.
Spotify Çalma Listesi Önerileri
Rap Türü Müzik Listeleri için Etkileyici Playlist İsim Önerileri
1- Ceza Değil Ödül
2- Tempo ve Ritim
3- Do Re Mi
4- Mikrofon Sende
5- Her Gece Yatmadan Önce Bir Defa
6- Sessiz ve Derinden
7- Geçit Yok
8- Sağır Duvarlar
9- Müzik Varsa Ben De Varım
10- Islıkla Eşlik Et
11- Kulak Kesildiklerim
12- Ritmi Yakala
13- Güçlü Ol
14- Asla Ödün Verme
15- Rap İsyandır
16- Hiphop'un Yeni Sesleri
17- Hakikat Işığı
18- Gülümse ve Devam Et
19- Pes Etmek Yok
20- Hayallerinin Peşinden Git
21- Tek Gerçek Müzik
Rock Türü Müzik Listeleri için Etkileyici Playlist İsim Önerileri
1- Gece Dinlencesi
2- Kanatlanmaya Hazır Ol
3- Müziksiz Bir Hayat Hatadır
4- Ruhun Tınısı
5- Müzik Özgürleştirir
6- Hard Rock
7- Seçtiklerim
8- Benim Stilim
9- Sessiz Çığlıklar
10- Ya Hep Ya Hiç
11- Sonsuza Kadar Benimle
12- Bana Eşlik Et
13- Önce Dinle Sonra Söyle
14- Sert Ol Taviz Verme
15- Siyah Giyen Adamlar
16- Müzik Nerede Ben Orada
17- Dinle Dinlet
Arabeks Türü Müzik Listeleri için Etkileyici Playlist İsim Önerileri
1- Uykusuz Geceler
2- Ruhumun Ezgileri
3- İnleyen Nağmeler
4- Bir Teselli Ver
5- Zehir Zıkkım Geceler
6- Unutulmayanlar ve Unutulmayacak Olanlar
7- Kalbi Sızlatan Ezgiler
8- İçimin En Kuytu Köşeleri
9- Susa Susa Dinlediklerim
10- En Damar Liste
11- Sustuklarım Saklı İçimde
12- Ayrılık Şarkıları
13- Bu Şarkıların Hepsi Sana
14- Bu Şarkılar da Olmasa
15- Gece Gündüz Dinlediklerim
Türkü Türü Müzik Listeleri için Etkileyici Playlist İsim Önerileri
1- Enstrümantal
2- Ruhun Gıdası
3- Tekrar Tekrar Dinlenesi Türküler
4- Özgür Türküler
5- Ruhumdan Damıttıklarım
6- Gaybana Geceler
7- Dinle ve Hisset
8- Alaturka Müzik
9- Mırıldandıklarım
10- Senin, Benim ve Hepimiz İçin
11- Başa Sar
12- Nostaljik
13- Geçmişten Bugünüme
14- Aşık Olduğum Türküler
15- Nerede O Eski Nağmeler
En Komik ve Etkileyici Spotify Çalma Listesi Önerileri
1- Kulak Pasını Siler Süpürür
2- Pin Kodunu Çok Sevdim o Beni Hiç Sevmiyor
3- Ezgilerle Ezilenler
4- Haydi Hep Beraber
5- Oturmaya mı Geldik
6- Sen Sus Şarkılar Konuşsun
7- Notalara Not Veren Adam
8- Biz de Tıngırdatıyoruz Bir Şeyler
9- Sen de Kulak Ver
10- Kapı Dinleme Müzik Dinle
11- Tamam mı Devam mı
12- Kulaktan Kulağa
13- Basları Duyuyor Musun
14- Doldurma Kaset
15- A Yüzü
16- İki Dudağımın Arasında
17- Cd Çalar Sen Oynarsın
18- Walkman ile Dinlediklerim
19- Duyma Dinle
20- Islıkla Eşlik Et
21- Duy Da İnanma