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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Spotify Çalma Listesi İsimleri - En İyi Rap, Rock, Türkü Ve Arabesk Türleri İçin Aşk, Komik Ve Etkileyici Playlist İsim Önerileri

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Spotify Çalma Listesi İsimleri - En İyi Rap, Rock, Türkü Ve Arabesk Türleri İçin Aşk, Komik Ve Etkileyici Playlist İsim Önerileri

Spofity, 23 Nisan 2006 tarihinde İsveç'in başkenti Stokholm'da kuruldu. Martin Lorentzon ve Daniel Ek tarafından kurulan Spotify ücretli bir müzik dinleme platformudur. Dinlenmek istenen şarkılar grup ya da albüm ismine göre aranabilir. Henüz albüm çıkarmamış genç şarkıcıların ve grupların müzikleri de Spotify çalma listelerinde yer alıyor Sizin için rap, rock, türkü ve arabesk türleri için en iyi komik ve etkileyici playlist isim önerilerini derledik.

Spotify çalma listeleri diğer kullanıcılar tarafından görülebilir. Çalma listelerinin isimlerinin dikkat çekici ve orijinal olması ise takipçi sayısının artmasını sağlar. Bu nedenle çalma listesi oluştururken de bu listelere isim verirken de fazlasıyla özen gösterilmeli. Klişe ve alışıldık şeylerden uzak durup mümkün olduğunca sıra dışı, komik ve etkileyici isimler seçilmeli. 

 Spotify Çalma Listesi Önerileri 

 Rap Türü Müzik Listeleri için Etkileyici Playlist İsim Önerileri 

 1- Ceza Değil Ödül

 2- Tempo ve Ritim

 3- Do Re Mi

 4- Mikrofon Sende

 5- Her Gece Yatmadan Önce Bir Defa

 6- Sessiz ve Derinden

 7- Geçit Yok

 8- Sağır Duvarlar

 9- Müzik Varsa Ben De Varım

 10- Islıkla Eşlik Et

 11- Kulak Kesildiklerim

 12- Ritmi Yakala

 13- Güçlü Ol

 14- Asla Ödün Verme

 15- Rap İsyandır

 16- Hiphop'un Yeni Sesleri

 17- Hakikat Işığı

 18- Gülümse ve Devam Et

 19- Pes Etmek Yok

 20- Hayallerinin Peşinden Git

 21- Tek Gerçek Müzik 

 Rock Türü Müzik Listeleri için Etkileyici Playlist İsim Önerileri 

 1- Gece Dinlencesi

 2- Kanatlanmaya Hazır Ol

 3- Müziksiz Bir Hayat Hatadır

 4- Ruhun Tınısı

 5- Müzik Özgürleştirir

 6- Hard Rock

 7- Seçtiklerim

 8- Benim Stilim

 9- Sessiz Çığlıklar

 10- Ya Hep Ya Hiç

 11- Sonsuza Kadar Benimle

 12- Bana Eşlik Et

 13- Önce Dinle Sonra Söyle

 14- Sert Ol Taviz Verme

 15- Siyah Giyen Adamlar

 16- Müzik Nerede Ben Orada

 17- Dinle Dinlet 

 Arabeks Türü Müzik Listeleri için Etkileyici Playlist İsim Önerileri 

 1- Uykusuz Geceler

 2- Ruhumun Ezgileri

 3- İnleyen Nağmeler

 4- Bir Teselli Ver

 5- Zehir Zıkkım Geceler

 6- Unutulmayanlar ve Unutulmayacak Olanlar

 7- Kalbi Sızlatan Ezgiler

 8- İçimin En Kuytu Köşeleri

 9- Susa Susa Dinlediklerim

 10- En Damar Liste

 11- Sustuklarım Saklı İçimde

 12- Ayrılık Şarkıları

 13- Bu Şarkıların Hepsi Sana

 14- Bu Şarkılar da Olmasa

 15- Gece Gündüz Dinlediklerim 

 Türkü Türü Müzik Listeleri için Etkileyici Playlist İsim Önerileri 

 1- Enstrümantal

 2- Ruhun Gıdası

 3- Tekrar Tekrar Dinlenesi Türküler

 4- Özgür Türküler

 5- Ruhumdan Damıttıklarım

 6- Gaybana Geceler

 7- Dinle ve Hisset

 8- Alaturka Müzik

 9- Mırıldandıklarım

 10- Senin, Benim ve Hepimiz İçin

 11- Başa Sar

 12- Nostaljik

 13- Geçmişten Bugünüme

 14- Aşık Olduğum Türküler

 15- Nerede O Eski Nağmeler 

 En Komik ve Etkileyici Spotify Çalma Listesi Önerileri 

 1- Kulak Pasını Siler Süpürür

 2- Pin Kodunu Çok Sevdim o Beni Hiç Sevmiyor

 3- Ezgilerle Ezilenler

 4- Haydi Hep Beraber

 5- Oturmaya mı Geldik

 6- Sen Sus Şarkılar Konuşsun

 7- Notalara Not Veren Adam

 8- Biz de Tıngırdatıyoruz Bir Şeyler

 9- Sen de Kulak Ver

 10- Kapı Dinleme Müzik Dinle

 11- Tamam mı Devam mı

 12- Kulaktan Kulağa

 13- Basları Duyuyor Musun

 14- Doldurma Kaset

 15- A Yüzü

 16- İki Dudağımın Arasında

 17- Cd Çalar Sen Oynarsın

 18- Walkman ile Dinlediklerim

 19- Duyma Dinle

 20- Islıkla Eşlik Et

 21- Duy Da İnanma

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