Spor salonunu bıraktıran keşif! 100 yaşındakilerin uzun ömür sırrı ünlü uzmanı şaşırttı: ‘4 temel alışkanlıkları var’

Haberin Devamı

Bir spor salonu tutkunu olan Austad, uzun ömrün en güçlü anahtarlarından birinin düzenli egzersiz olduğuna inanıyordu. Günde yaklaşık bir saatini bisiklet üzerinde ya da ağırlık kaldırarak geçiriyor, kardiyo ve kuvvet antrenmanını bir arada uyguluyordu.



Takviye kullanmadığını özellikle vurgulayan araştırmacı, “Hiçbir takviye almıyorum. Multivitamin bile kullanmıyorum ama spor salonunda çok zaman geçiriyorum” sözleriyle disiplinli yaşam tarzını özetliyordu. Ancak gerçekleştirdiği bir araştırma gezisi, bu bakış açısında önemli bir kırılma yarattı.



“HAFİF AMA SÜREKLİ” HAREKET



Austad, dünyanın “uzun ömür merkezleri” olarak bilinen bölgelerini incelemek üzere İtalya’nın Sardinya adasına gitti. Sardinya, 100 yaşını aşan insanların oranının dikkat çekici derecede yüksek olduğu nadir coğrafyalardan biri olarak gösteriliyor.



Bu bölgeler, literatürde “Mavi Bölgeler” olarak anılıyor. Japonya’dan Kosta Rika’ya kadar dünyanın farklı noktalarına yayılmış bu yerleşimlerde yaşayan insanların; aktif bir yaşam sürmeleri, sebze ağırlıklı beslenmeleri ve güçlü sosyal bağlar kurmaları gibi ortak özellikleri bulunuyor.



Austad’ın amacı ise iddiaları test etmekti. Yüksek 100 yaş oranlarının gerçekten olağanüstü yaşam tarzlarından mı kaynaklandığını, yoksa geçmişteki eksik kayıt sistemlerinin bir sonucu mu olduğunu araştırmak istiyordu.



Sardinya’da geçirdiği süre boyunca çok sayıda 90 ve 100 yaş üzeri kişiyle bir araya geldi. Onlarla konuştu, günlük yaşamlarını gözlemledi. “Bu 100 yaşındaki insanların hepsiyle tanıştım, konuştum ve izledim. Çok egzersiz yapıyorlar ama ağır egzersiz değil” diyen Austad, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizlemedi.





SPOR SALONU YOK AMA SÜREKLİ HAREKET VAR



GENÇLER SPOR SALONUNDA SAKATLANIYOR



ENDORFİN BAĞIMLILIĞI VE GERÇEKÇİ SINIRLAR



UZUN ÖMÜR İÇİN 4 TEMEL ALIŞKANLIK





“KENDİMİ DAHA AZ SUÇLU HİSSEDİYORUM”



Sardinya’daki köyler, engebeli ve dağlık araziler üzerine kurulu. Günlük hayatın doğal bir parçası olarak insanlar sürekli yokuş inip çıkıyor. Ulaşımın önemli bir kısmı yürüyerek sağlanıyor. Bahçe işleri, küçük ölçekli tarım faaliyetleri ve ev işleri de bu hareketliliğe ekleniyor.Bu yaşam tarzı;Üstelik aşırı zorlanma, performans baskısı veya sakatlanma riski minimum düzeyde.Austad’ın Sardinya’da görüştüğü bir rejeneratif tıp doktoru ise tabloya farklı bir boyut ekledi. Doktor, hastalarının önemli bölümünün spor salonunda kendini zorlayarak sakatlanan gençlerden oluştuğunu söyledi.Bu durum, Austad için çarpıcı bir karşılaştırma anlamına geliyordu: Bir tarafta 90’lı ve 100’lü yaşlarında, aktif ve sağlıklı insanlar; diğer tarafta performans odaklı egzersiz nedeniyle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan genç bireyler.diyen Austad, aşırı yoğun egzersizin her zaman daha iyi sonuç anlamına gelmediğini kabul etti.Austad uzun yıllar boyunca yoğun egzersizin sağladığı endorfin etkisine kapıldığını da itiraf ediyor. Spor salonunda fazladan bir set yapmak, süreyi uzatmak ya da dinlenme günlerini azaltmak onun için sıradan bir durumdu.Bugün hâlâ düzenli olarak spor salonuna gidiyor. Kardiyo ve kuvvet antrenmanını birlikte uyguluyor; özellikle karın kaslarını dengelemeye, itme-çekme gibi günlük fonksiyonel hareketlere öncelik veriyor. Ancak artık yaklaşımı daha esnek.Sardinya gözlemleri ve uzun yıllara dayanan araştırmalar ışığında Austad’ın öne çıkan mesajı net: Uzun ömür, aşırı zorlayıcı antrenmanlardan çok sürdürülebilir alışkanlıklarla ilişkili.Austad başta olmak üzere pek uzmanın vurguladığı temel unsurlar şunlar:Asansör yerine merdiven, kısa mesafelerde araç yerine yürüyüş gibi basit tercihler bile uzun vadede büyük fark yaratabiliyor.Yüksek yoğunluklu antrenmanlar faydalı olabilir; ancak kronik zorlanma ve sakatlanma riskine karşı dikkatli olunmalı.Mavi Bölgelerde yaşayanların ortak özelliklerinden biri güçlü topluluk yapısı. Aile yemekleri, arkadaş buluşmaları ve sosyal etkileşim uzun vadeli sağlıkla ilişkilendiriliyor.Sebze ağırlıklı, işlenmemiş gıdalara dayalı beslenme alışkanlıkları dikkat çekiyor. Abartılı takviye kullanımının ise belirleyici bir rolü olduğuna dair güçlü kanıt bulunmuyor.Sardinya’dan döndükten sonra Austad, egzersize yaklaşımını yeniden değerlendirdiğini söylüyor. Artık spor yapmadığı günlerde kendini eskisi kadar suçlu hissetmiyor.diyen araştırmacı, uzun ve sağlıklı bir yaşamın tek formülünün yoğun antrenman programları olmadığını vurguluyor.Uzun ömür araştırmalarının geldiği noktada mesaj giderek netleşiyor:Sağlıklı yaşlanmak için spor salonunda saatler geçirmek şart değil. Asıl belirleyici olan; her gün hareket etmek, aşırıya kaçmamak, sosyal bağları korumak ve bunu bir ömür boyu sürdürebilmek.Bilim dünyası için Sardinya hâlâ araştırılmaya değer bir laboratuvar. Ancak Austad’ın deneyimi, uzun ömür arayışında belki de en önemli dersindeğil,olduğunu gösteriyor.Business Insider'ın “A longevity researcher changed his routine after visiting an island 'Blue Zone' where people live to 100” başlıklı haberinden derlenmiştir.