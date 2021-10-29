Spor Aletleri Ve İsimleri Nelerdir? Park Ve Salonlardaki Spor Aletleri Nasıl Kullanılır Ve Ne İşe Yarar

Bugünlerde egzersiz için tasarlanmış ne kadar çok makine, cihaz ve aletin mevcut olduğuna şaşıracaksınız.

Salonlardaki Spor Aletlerinin İsimleri Nelerdir ve Ne İşe Yarar?

Bahsedeceğimiz ekipmanların çoğu halka açık spor salonlarında bulunabilir, ancak evde spor salonu kullanımı için de satın alınabilir. İlk olarak spor salonlarında bulunan önemli aletlerden bahsedelim.

Koşu Bandı (Treadmill)

Koşu bandı, spor salonu ekipmanı listesinde ilk sırada yer alır. Çünkü tüm spor salonları için en önemli ekipmandır. Tek ve çok istasyonlu spor salonları için çok sayıda koşu bandı türü ve bölümü vardır. Bunlar esas olarak ağır hizmet ve ticari kullanım için tasarlanmıştır. Kolları kavrama için çok rahattır. Ağırlık taşıma kapasitesi 180 ile 200 kg arasındadır.

Ayarlanabilir Tezgah (Adjustable Bench)

Ayarlanabilir tezgah, Spor Salonunda olması gereken çok önemli bir spor salonu ekipmanıdır. Bir koalisyon tutuşu için sabit olarak altı farklı pozisyon eğrisine sahip olabileceğiniz düz, eğimli ve düşüşlü bir konuma sahiptir. Güçlü boru şeklindeki metal model, bu ekipmanı ekstra sağlam ve kendi kendine montaj gerektiren tamamen katlanabilir ve taşınabilir. Uzun süre dayanabilen kaplanmış ve güçlü bir yapıya sahiptir.

Halter Standı (Barbell Stand)

Barbelller de bir diğer çok önemli spor ekipmanıdır. Vücut geliştirme, ağırlık çalışması, güç kaldırma, halterde kullanılır.

Kablo Geçişi veya Fonksiyonel Eğitmen (Cable Crossover or Functional Trainer)

Fonksiyonel Trainer veya kablo geçişi, daha güçlü ve daha büyük kaslar oluşturmak için bir kablo yığını ile kullanılan bir ekipmandır. Ağırlıklı olarak göğüs ve üst vücut kas geliştirme egzersizlerinde kullanılır.

Decline Bench Press

Alt göğüs kasları için çok mükemmel bir egzersizdir. Vücudun üst kısmını güçlendirmeye yardımcı olur. Bu düşüş bench press'te barbell ile çalışabilirsiniz. 15 ila 20 derece arasında bir düşüşe ayarlanmıştır.

Düz Tezgah Presi (Flat Bench Press)

Düz bench press oldukça kısadır. Her türlü üst vücut egzersizi için en iyisidir. Özellikle göğüs egzersizleri için kullanılır. Bu bench press ile, kemer pozisyonunda değil, sırtın düz tutulması gerekir.

Kapalı Kürekçi (Indoor Rower)

Bu kürek makinesi, temel olarak eğitim veya egzersiz için deniz taşıtlarının kürek hareketini uyarmak için kullanılan ekipman türüdür.

Eğimli Tezgah Presi (Incline Bench Press)

Bu eğimli bench press, geleneksel bench press'e oldukça benzer. 45 derecelik bir açıyla yerleştirilmelidir. Üst göğüs kaslarını geliştirmeye yardımcı olur ve ayrıca geniş kasları ve omuzları kaslandırır.

Leg Press Hack Squad Hammer

Düz basın egzersiz hareketi ile birkaç kullanıcıyı içerecek şekilde yapılmıştır. Bu leg press hack bodur çekiç, özellikle farklı cihazların aslında ilgilenmediği eylemi eğitmek için yapılmıştır. Kılavuz çubuklardaki düz bağlantılar, inanılmaz derecede sabit bir hareket sağlar.

Hem Spor Salonunda Hem De Parklarda Bulunan Aletler Nelerdir ve Ne İşe Yarar?

Spor salonlarında her türden spor aletini bulabilirsiniz. Ancak parklarda da bazı önemli spor aletleri bulunur. Bunların en önemlileri;

Bacak Kıvrımı Uzatma (Leg Curl Extension)

Leg Curl uzantısı esas olarak hamstring kaslarını germeye yardımcı olur. Kalça eklemini ve dizleri birlikte güçlendirmenize izin veren diğer egzersizler gibi değildir. Esas olarak arka ve ön bacaklar arasındaki tüm dengeyi sağlar.

Spor Bisikleti (Gym Bike)

Tüm spor bisikletleri temel olarak ev kullanımı ve ticari kullanımlar için yapılmıştır. Sabit bisiklet, egzersiz bisikleti, dönen bisiklet olarak da bilinir. Pedalları, seleleri ve gidonların çeşitli yönlerini kapsar, tıpkı bir (egzersiz) bisikleti gibi düzenlenmiştir. Egzersiz bisikleti, temel olarak tekerlekleri olmayan bir bisiklete karşılık gelen bir egzersiz ekipmanı türüdür.

Makaralı Makineler (Machines With Pulley)

Makara bir makineye bağlıdır. Kolay bir makine türüdür ve kablo veya ipi yönlendirmek için oluk ve kenarları olan sabit hareketli bir tekerleği kapsar. Tüm Kasnaklar, ağırlığı kaldırmak için verilen süreyi ve dayanıklılığı azaltmak için kullanılır.