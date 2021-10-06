Soyulmuş sarımsak nasıl saklanır? Ayıklanmış sarımsak kavanozda nasıl saklanır?

Sarımsak en önemli besin maddelerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Sarımsağın saklanabilmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Sarımsak Ne İşe Yarar?

Başta kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon dahil olmak üzere pek çok hastalığı önlemektedir. Bununla birlikte antifungal ve antioksidan özellikleri de bulunan sarımsak kansere karşı koruyucu nitelikteki bitkilerin başında gelmektedir. Kemik, saç ve cilt sağlığı için çok yararlı bir besindir. Zengin bir mineral ve vitamin kaynağı olmaktadır.

Soyulmuş Sarımsak Nasıl Saklanır?

Soyulmuş olan sarımsakları saklamanın en etkili olan yolu dondurucu içinde saklama yöntemi olmaktadır. İlk olarak sarımsakların kabuklarını iyi bir şekilde soymak ve yıkamak gerekmektedir. Yıkadıktan sonra muhakkak temiz ve kuru bir bez veya kağıt havlu yardımı ile bütünüyle kurulanmalıdır.

Tamamen kuruduktan sonra sarımsakların dondurucuya koyulması için uygun olan, kapaklı veya hava almayan bir kaba veya buzdolabı poşetlerine aktarmak gerekmektedir. Bu biçimde dondurucuda veya buzlukta uzun bir süre boyunca muhafaza edebilmektedir. Yemek hazırlarken kolaylıkla buzluktan çıkarılarak arzu edilen kadarını kullanmak mümkün olmaktadır.

Ayıklanmış Sarımsak Kavanoz İçinde Nasıl Saklanır?

Eğer hem soslarda hem yemeklerde hem de salatalar içerisinde sarımsak rendelenmiş veya havanda ezilmiş bir şekilde kullanılmak isteniyorsa en uygun yöntem sarımsağı rendeleyerek saklamaktır.

Sarımsakların kabukları güzel bir şekilde soyulup yıkanır ve kurulanır.

Ardından sarımsakları küçük küçük kesilir, rendelenir veya havanda ezilir.

Bu işlemden sonra sarımsaklar hava almayacak biçimde kapanabilen cam yapılı kavanozlara aktarılır.

Son aşamada ise üstüne bol miktarda zeytinyağı ve arzu edilirse biraz tuz eklenir. Bir kez güzel bir şekilde karıştırılır ve kavanozun kapağı sıkıca kapatılır. Hazırlanan sarımsak kavanozu buzdolabında içerisinde güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

Burada önemli olan nokta sarımsakları buzluk kısmına koymamaktır.

Sarımsakların buzlukta saklanması durumunda sos veya salatalarda kullanabilmek için uzun bir süre boyunca çözünmesini beklemek gerekmektedir. Bu sebeple buzdolabında saklanarak kullanılması önerilmektedir.