Soy İsimleri - Türkiye'de Kullanılan Komik, Havalı, Güzel, Yabancı Ve Değişik Soy Adları

Ülkemizde en çok kullanılan soy adlarından bazıları şunlardır: 1- Arslan 2- Eroğlu 3- Yılmaz 4- Ertekin 5- Vural 6- Öztürk 7- Yücel

Türkiye'de Kullanılan Komik, Havalı, Güzel, Yabancı ve Değişik Soy Adları

1- Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel olan kadın.

2- Letafet: İncelik ve zarafet.

3- Kocabıyık: Eski Türk toplumlarında bıyık, cesaret ve yiğitliğin simgesi olarak yorumlanırdı. Bu nedenle Kocabıyık, çok cesur ve gözü pek anlamına gelir.

4- Bedihi: Açık, net.

5- Billur: Saf, temiz.

6- Hüsrev: Farsça kökenli bir sözcük olan Hüsrev, hem ülkemizde hem de İran'da soy adı olarak kullanılmaktadır. Hüsrev, yüce, ulu ve kusursuz demektir.

7- Serdengeçti: Ser, kafa, baş ve can demektir. Serdengeçti kelimesi de kendi canından bile vazgeçmiş olan, gözü kara ve çok cesur anlamına gelir.

8- Suiçmez: Ülkemizde yaklaşık bin kişinin taşıdığı suiçmez, soy adı da en komik soy adları listesinde yer alıyor.

9- Yakaza: Arapça kökenli bir kelime olan yakaza, ikaz etmek, uyarmak manasına gelir.

10- Azamet: Haşmet, görkem.

11- Desise: Hile, göz aldatmacası.

12- Ahrak: Acemi, toy

13- Hirasan: Aşırı korkak kimse

14 - Vamık: Aşkından deliye dönmüş olan kimse.

15- Gazanfer: Ülkemizde hem isim hem de soy isim olarak kullanılan Gazanfer kelimesinin sözlük anlamı aslandır.

16- Harcıalem: Herkesin alıştığı şey, tekdüze, monoton.

17- Şayeste: Uygun, yaraşır

18: Payidar: Ebediyete kadar sürecek olan şey, sonsuz.

19- Lema: Işık, parlak

20- Ahber - Nergis çiçeği

21- Sarsar: Sadece kış mevsiminde esen, şiddetli rüzgar

22- Zehre: Çiçek

23- Mizap: Su yolu

24- Badiye: Büyük çöl

25- Nahide: Yeni yetme

26- Duhter: Kız çocuğu

27- Pirehen: Kaftana benzeyen çok pahalı ve değerli bir üst giysisi

28- Piraye: Süs

29- Semenber: Yasemin gibi beyaz ve güzel olan kadın

30- Şermsar - Utangaç

31- İclal: İkramda bulunmak, misafir ağırlamak

32- Ahkam: Hükümler

33- Alam - Elemler, çileler, sıkıntılar

34- Reşkin: Aşırı kıskanç

35- Naçiz: Değersiz, kıymetsiz

36- Müşerref: Şeref bulan, onurlu

37- Mutena: Saygın, seçkin, değerli

38- Mihriban: Hem isim hem de soy isim olarak kullanılan şefkatli ve mehametli anlamına gelir.

39- Müyesser: Kolay

40- Müeyyin: Teyit eden, onaylayan

41- Berre: Kuzu

42- Eryiğit - Çok cesur, düşmana korku salan, kahraman

43- Özer: Güçlü asker

44- Hüsna - En güzel

45- Üveyik: Güvercin

46- Yaman: Güçlü, gözü pek

47- Muzaffer: Zafer kazanmış olan

48- Ferda: Tek, yalnız başına

49- Makam: Kalınan, durulan yer

50- Üsküf: Ayakkabıcı

51- Asaf: Vezir

52- Erban: Kapıcı

53- Hıras: Bekçi

54- Fülfül: Kara biber

55- Bunduk - Fındık

56- Serir: Taht

57- Penbe: Pamuk

58- Liva: Bayrak

59- Efser: Taç

60- Destar: Sarık

61- Teber: Balta

62- Asude: Tüm kötülüklerden ve çirkinliklerden uzak olan, saf, duru, temiz

63- Sümme: İğne

64- Çalak: Testi

65- Nebir: Torun

66- Ulak: Elçi

67- Mina: Lacivet

68- Ahdar: Yeşil

69- Perverde: Beslenmiş, büyütülmüş

70- Meva: Sığınılan yer