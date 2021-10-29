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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Soy İsimleri - Türkiye'de Kullanılan Komik, Havalı, Güzel, Yabancı Ve Değişik Soy Adları

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Soy İsimleri - Türkiye'de Kullanılan Komik, Havalı, Güzel, Yabancı Ve Değişik Soy Adları

29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edilmiş, daha sonrasında ülkemizde birçok köklü değişikliğe gidilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimlerden biri de çıkardığı Soy Adı Kanunu'dur. 2 Temmuz 1934 tarihinde yürürlüğe giren bu kanun ile birlikte herkesin soy adı kullanması zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye'de kullanılan komik, havalı, güzel, yabancı ve değişik soy adları nelerdir tüm detayları ile derledik.

 Ülkemizde en çok kullanılan soy adlarından bazıları şunlardır: 1- Arslan 2- Eroğlu 3- Yılmaz 4- Ertekin 5- Vural 6- Öztürk 7- Yücel 

 Türkiye'de Kullanılan Komik, Havalı, Güzel, Yabancı ve Değişik Soy Adları 

 1- Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel olan kadın. 

 2- Letafet: İncelik ve zarafet. 

 3- Kocabıyık: Eski Türk toplumlarında bıyık, cesaret ve yiğitliğin simgesi olarak yorumlanırdı. Bu nedenle Kocabıyık, çok cesur ve gözü pek anlamına gelir. 

 4- Bedihi: Açık, net. 

 5- Billur: Saf, temiz. 

 6- Hüsrev: Farsça kökenli bir sözcük olan Hüsrev, hem ülkemizde hem de İran'da soy adı olarak kullanılmaktadır. Hüsrev, yüce, ulu ve kusursuz demektir. 

 7- Serdengeçti: Ser, kafa, baş ve can demektir. Serdengeçti kelimesi de kendi canından bile vazgeçmiş olan, gözü kara ve çok cesur anlamına gelir. 

 8- Suiçmez: Ülkemizde yaklaşık bin kişinin taşıdığı suiçmez, soy adı da en komik soy adları listesinde yer alıyor. 

 9- Yakaza: Arapça kökenli bir kelime olan yakaza, ikaz etmek, uyarmak manasına gelir. 

 10- Azamet: Haşmet, görkem. 

 11- Desise: Hile, göz aldatmacası. 

 12- Ahrak: Acemi, toy 

 13- Hirasan: Aşırı korkak kimse 

 14 - Vamık: Aşkından deliye dönmüş olan kimse. 

 15- Gazanfer: Ülkemizde hem isim hem de soy isim olarak kullanılan Gazanfer kelimesinin sözlük anlamı aslandır. 

 16- Harcıalem: Herkesin alıştığı şey, tekdüze, monoton. 

 17- Şayeste: Uygun, yaraşır 

 18: Payidar: Ebediyete kadar sürecek olan şey, sonsuz. 

 19- Lema: Işık, parlak 

 20- Ahber - Nergis çiçeği 

 21- Sarsar: Sadece kış mevsiminde esen, şiddetli rüzgar 

 22- Zehre: Çiçek 

 23- Mizap: Su yolu 

 24- Badiye: Büyük çöl 

 25- Nahide: Yeni yetme 

 26- Duhter: Kız çocuğu 

 27- Pirehen: Kaftana benzeyen çok pahalı ve değerli bir üst giysisi 

 28- Piraye: Süs 

 29- Semenber: Yasemin gibi beyaz ve güzel olan kadın 

 30- Şermsar - Utangaç 

 31- İclal: İkramda bulunmak, misafir ağırlamak 

 32- Ahkam: Hükümler 

 33- Alam - Elemler, çileler, sıkıntılar 

 34- Reşkin: Aşırı kıskanç

  35- Naçiz: Değersiz, kıymetsiz 

 36- Müşerref: Şeref bulan, onurlu 

 37- Mutena: Saygın, seçkin, değerli 

 38- Mihriban: Hem isim hem de soy isim olarak kullanılan şefkatli ve mehametli anlamına gelir. 

 39- Müyesser: Kolay 

 40- Müeyyin: Teyit eden, onaylayan 

 41- Berre: Kuzu 

 42- Eryiğit - Çok cesur, düşmana korku salan, kahraman 

 43- Özer: Güçlü asker 

 44- Hüsna - En güzel 

 45- Üveyik: Güvercin 

 46- Yaman: Güçlü, gözü pek

 47- Muzaffer: Zafer kazanmış olan 

 48- Ferda: Tek, yalnız başına 

 49- Makam: Kalınan, durulan yer 

 50- Üsküf: Ayakkabıcı 

 51- Asaf: Vezir 

 52- Erban: Kapıcı 

 53- Hıras: Bekçi 

 54- Fülfül: Kara biber 

 55- Bunduk - Fındık 

 56- Serir: Taht 

 57- Penbe: Pamuk 

 58- Liva: Bayrak 

 59- Efser: Taç 

 60- Destar: Sarık 

 61- Teber: Balta 

 62- Asude: Tüm kötülüklerden ve çirkinliklerden uzak olan, saf, duru, temiz 

 63- Sümme: İğne 

 64- Çalak: Testi 

 65- Nebir: Torun 

 66- Ulak: Elçi 

 67- Mina: Lacivet 

 68- Ahdar: Yeşil 

 69- Perverde: Beslenmiş, büyütülmüş 

 70- Meva: Sığınılan yer

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