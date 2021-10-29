Soy İsimleri - Türkiye'de Kullanılan Komik, Havalı, Güzel, Yabancı Ve Değişik Soy Adları
29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edilmiş, daha sonrasında ülkemizde birçok köklü değişikliğe gidilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimlerden biri de çıkardığı Soy Adı Kanunu'dur. 2 Temmuz 1934 tarihinde yürürlüğe giren bu kanun ile birlikte herkesin soy adı kullanması zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye'de kullanılan komik, havalı, güzel, yabancı ve değişik soy adları nelerdir tüm detayları ile derledik.
Ülkemizde en çok kullanılan soy adlarından bazıları şunlardır: 1- Arslan 2- Eroğlu 3- Yılmaz 4- Ertekin 5- Vural 6- Öztürk 7- Yücel
Türkiye'de Kullanılan Komik, Havalı, Güzel, Yabancı ve Değişik Soy Adları
1- Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel olan kadın.
2- Letafet: İncelik ve zarafet.
3- Kocabıyık: Eski Türk toplumlarında bıyık, cesaret ve yiğitliğin simgesi olarak yorumlanırdı. Bu nedenle Kocabıyık, çok cesur ve gözü pek anlamına gelir.
4- Bedihi: Açık, net.
5- Billur: Saf, temiz.
6- Hüsrev: Farsça kökenli bir sözcük olan Hüsrev, hem ülkemizde hem de İran'da soy adı olarak kullanılmaktadır. Hüsrev, yüce, ulu ve kusursuz demektir.
7- Serdengeçti: Ser, kafa, baş ve can demektir. Serdengeçti kelimesi de kendi canından bile vazgeçmiş olan, gözü kara ve çok cesur anlamına gelir.
8- Suiçmez: Ülkemizde yaklaşık bin kişinin taşıdığı suiçmez, soy adı da en komik soy adları listesinde yer alıyor.
9- Yakaza: Arapça kökenli bir kelime olan yakaza, ikaz etmek, uyarmak manasına gelir.
10- Azamet: Haşmet, görkem.
11- Desise: Hile, göz aldatmacası.
12- Ahrak: Acemi, toy
13- Hirasan: Aşırı korkak kimse
14 - Vamık: Aşkından deliye dönmüş olan kimse.
15- Gazanfer: Ülkemizde hem isim hem de soy isim olarak kullanılan Gazanfer kelimesinin sözlük anlamı aslandır.
16- Harcıalem: Herkesin alıştığı şey, tekdüze, monoton.
17- Şayeste: Uygun, yaraşır
18: Payidar: Ebediyete kadar sürecek olan şey, sonsuz.
19- Lema: Işık, parlak
20- Ahber - Nergis çiçeği
21- Sarsar: Sadece kış mevsiminde esen, şiddetli rüzgar
22- Zehre: Çiçek
23- Mizap: Su yolu
24- Badiye: Büyük çöl
25- Nahide: Yeni yetme
26- Duhter: Kız çocuğu
27- Pirehen: Kaftana benzeyen çok pahalı ve değerli bir üst giysisi
28- Piraye: Süs
29- Semenber: Yasemin gibi beyaz ve güzel olan kadın
30- Şermsar - Utangaç
31- İclal: İkramda bulunmak, misafir ağırlamak
32- Ahkam: Hükümler
33- Alam - Elemler, çileler, sıkıntılar
34- Reşkin: Aşırı kıskanç
35- Naçiz: Değersiz, kıymetsiz
36- Müşerref: Şeref bulan, onurlu
37- Mutena: Saygın, seçkin, değerli
38- Mihriban: Hem isim hem de soy isim olarak kullanılan şefkatli ve mehametli anlamına gelir.
39- Müyesser: Kolay
40- Müeyyin: Teyit eden, onaylayan
41- Berre: Kuzu
42- Eryiğit - Çok cesur, düşmana korku salan, kahraman
43- Özer: Güçlü asker
44- Hüsna - En güzel
45- Üveyik: Güvercin
46- Yaman: Güçlü, gözü pek
47- Muzaffer: Zafer kazanmış olan
48- Ferda: Tek, yalnız başına
49- Makam: Kalınan, durulan yer
50- Üsküf: Ayakkabıcı
51- Asaf: Vezir
52- Erban: Kapıcı
53- Hıras: Bekçi
54- Fülfül: Kara biber
55- Bunduk - Fındık
56- Serir: Taht
57- Penbe: Pamuk
58- Liva: Bayrak
59- Efser: Taç
60- Destar: Sarık
61- Teber: Balta
62- Asude: Tüm kötülüklerden ve çirkinliklerden uzak olan, saf, duru, temiz
63- Sümme: İğne
64- Çalak: Testi
65- Nebir: Torun
66- Ulak: Elçi
67- Mina: Lacivet
68- Ahdar: Yeşil
69- Perverde: Beslenmiş, büyütülmüş
70- Meva: Sığınılan yer