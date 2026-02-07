Sosyal medyada rekorlar kırdı, milyonlarca kadını mutlu etti... Ama ne kadarı doğru? Ünlü uzman o videoyu değerlendirdi

Haberin Devamı

Son dönemde sosyal medyada çok sık paylaşılan bir video var. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi olan fitness influencer'ı Lilylifts (gerçek ismi Lily White), spor salonunda erkek bir arkadaşına dert yanıyor.

Lilylifts görüntülerde, karnının alt kısmındaki şişkinliğe işaret ederek, "Ne yaparsam yapayım buradaki yağlar gitmiyor" derken, arkadaşı da "Yağ değil o. Orada rahmin var. İnsan vücudunun en inanılmaz organı. O bir göbek değil bir nimet" ifadelerini kullanıyor.

Bunu duyan White'ın yüzüne sıcak bir gülümseme yayılıyor. Genç kadın arkadaşının sözleri sayesinde göbeğini kafaya takmaktan kurtulduğunu belirtiyor.

Söz konusu video birkaç ay içinde 172 milyondan fazla izlendi, 6,7 milyon beğeni ve 42 bin civarında yorum aldı. Pek çok kişi genç adamı övüp, "Böyle centilmenlere ihtiyacımız var" minvalinde ifadeler kullandı.

Dünyanın dört bir yanında ünlü ünsüz milyonlarca kadın, dümdüz bir karna sahip olmadıkları için kendilerini başarısız hissettiklerinden video adeta gönül tellerini titretti.

Ne var ki White'ın arkadaşı, milyonlarca kadının kalbini kazanmakla birlikte bazı anatomik hatalar yapmıştı. Daha da önemlisi yorumlara akın eden pek çok doktorun dediği üzere, alt göbeğin çıkık olması bazen önemli sağlık sorunlarına işaret ettiğinden "bir nimet" diyerek geçiştirilebilecek bir durum değildi.

Kadın sağlığı odaklı çalışmalarıyla tanınan yazar ve aktivist Dr. Philippa Kaye de geçtiğimiz günlerde Daily Mail için kaleme aldığı yazısında bu videoyu mercek altına aldı. Alt göbekteki şişliğin anlamını ve işaret ettiği sorunları tek tek sıralayan Kaye, kadınları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

RAHİM ORADA DEĞİL

Viral olan videoda White'ın arkadaşı rahmin bağırsakların önünde yer aldığını, bu nedenle kadınlar yemek yediğinde bağırsakları dolduran yiyeceklerin rahmi öne doğru iterek gözle görülür bir "şişkinlik" oluşturduğunu söylüyor.

Ancak bu açıklama anatomik olarak doğru değil. Hamilelik dönemi dışında rahim karın bölgesinde değil, pelvisin derinliklerinde yer alıyor. Ortalama uzunluğu 6 ila 8 santimetre arasında olan ve ters çevrilmiş bir armudun boyutuna ve şekline sahip olan rahim, pubik kemiğin arkasında ve bağırsakların altında bulunduğu için dışarıdan görülemiyor veya hissedilemiyor.

Haberin Devamı

Bu nedenle, bağırsaklardan geçen yiyeceklerin rahmi öne doğru ittiği söylemi doğru değil. Hamilelik veya miyom gibi rahmi büyüten bir rahatsızlık benzeri durumlar dışında, alt karın bölgesindeki şişkinlik veya yuvarlaklık rahimden kaynaklanmıyor.

Öte yandan kadın pelvisi, erkek pelvisinden farklı bir şekle sahip. Daha geniş, daha sığ ve daha öne doğru eğimli olan kadın pelvisi, doğal olarak daha kavisli bir siluet oluşturuyor. Yalnızca bu anatomik fark bile birçok kadının zayıf ve fiziksel olarak formda olsalar bile alt karın bölgelerinin daha yuvarlak olmasını açıklıyor.

YAĞ DOKUSU VE HORMON DÖNGÜSÜ BELİRLEYİCİ

Haberin Devamı

Ek olarak, kadınların vücutlarındaki yağ oranı doğal olarak erkeklerden daha yüksek. Kadınlar için sağlıklı aralık yaklaşık yüzde 25 ila 30'ken, erkekler için bu oran yaklaşık yüzde 18 ila 24.

Bu yağ dokusu, kadınlarda hormon üretimi, doğurganlık, hamilelik, emzirme ve organların korunması için gerekli. Vücut yağının çok az olması adet dönemini bozabiliyor veya tamamen durdurabiliyor.

Östrojen hormonu, kalçalar, uyluklar ve alt karın bölgesinde yağ birikimini teşvik ettiği için yağın depolandığı yeri de etkiliyor. Kadınların karınlarındaki hafif yuvarlaklığın sebeplerinden biri de bu tamamen doğal durum.

Adet döngüsünün belirli dönemlerinde şişkinlik hissetmek de son derece yaygın. Hormonlardaki değişiklikler sıvı dengesini ve sindirimi etkiliyor. Hormon içerikli doğum kontrol ilaçları da bazı kadınlarda benzer etkilere neden olabiliyor. Bu sıvı tutulmasının yağ alımı olmadığını, bu durumun geçici olduğunu ve dalgalanmalar gösterdiğini akılda tutmak gerekiyor.

Haberin Devamı

Menopoz döneminde, değişen hormon seviyeleri yağların depolandığı yerleri değiştirebiliyor. Birçok kadının menopozda karın bölgesine daha fazla kilo aldığını fark etmesinin sebebi de bu.

Hamilelik, son aşamalarda karın bölgesinde şişkinliğe neden olurken vücut doğumdan sonra hamilelik öncesi haline dönemeyebiliyor. Öte yandan bir veya daha fazla kez sezaryen geçirmiş kadınlarda da yara dokusu, gerilmiş cilt, altta yatan yağ ve sıvı nedeniyle "sezaryen rafı" olarak adlandırılan durum oluşabiliyor.

HANGİSİ NORMAL HANGİSİ DEĞİL? SORUN OLDUĞU NASIL ANLAŞILABİLİR?

Alt karındaki normal şişkinliği, tıbbi değerlendirme gerektirebilecek bir değişiklikten ayırt etmek önemli. Sağlıklı, anatomik bir eğrilik genellikle yumuşak, simetrik ve kalıcı oluyor; boyut veya şekil olarak hızlı bir değişim sergilemiyor.

Haberin Devamı

Doğal şişkinlik kilo, hormonal değişimler veya adet döngüsüyle birlikte hafif dalgalanmalar gösteriyor. Ancak bu durumun ağrı veya diğer semptomlarla ilişkili olmaması gerekiyor.

Buna karşılık, yeni veya ilerleyen karın şişkinliği, sert bir yumru, gözle görülür asimetri, gelip geçmeyen basınç ve dolgunluk hissi veya rahatsızlık gibi belirtiler, muayene gerektiren durumlar.

Özellikle kalıcı şişkinlik, pelvik ağrı, adet dönemlerinde değişiklikler, normalden daha çabuk tokluk hissi, açıklanamayan kilo kaybı veya bağırsak veya mesane alışkanlıklarında değişiklikler alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.

Bu nedenle normalden farklı bir şey hisseden kadınlara, özellikle de bu durum birkaç haftadan uzun sürüyor veya iyileşmek yerine kötüleşiyorsa, bir hekimden randevu almaları tavsiye ediliyor.

Bu bağlamda vücudunuz için neyin normal olduğunu bilmek ve bir değişiklik olduğunda içgüdülerinize güvenmek çok önemli.

SİNDİRİM PROBLEMLERİ

Bağırsaklar karın bölgesinin büyük bir bölümünü kaplıyor ve alt karın bölgesinde şişkinliğin başlıca nedenleri arasında sindirim sorunları öne çıkıyor.

Kadın hormonları, özellikle progesteron, adet döngüsünün belirli dönemlerinde sindirimi yavaşlatarak kabızlık ve karın şişkinliği olasılığını artırıyor. Bu durum, özellikle günün ilerleyen saatlerinde alt karın bölgesinde gerginlik, şişkinlik veya gözle görülür bir şekilde daha yuvarlak bir görünüme neden olabiliyor.

Yaklaşık on kişiden birini etkileyen huzursuz bağırsak sendromu (IBS) gibi durumlar, şişkinlik, kramp ve karın şişmesine yol açabiliyor ve genellikle bağırsakların boşalmasıyla hafifler. Beslenme tetikleyicileri, gıda intoleransları ve stres de bu süreçte rol oynuyor. Söz konusu semptomlar sabit kalmak yerine dalgalanma eğilimi gösteriyor.

Eğer karındaki şişkinlik tuvalete gittikten sonra düzeliyorsa, günden güne değişiyorsa veya stres veya belirli gıdalarla bağlantılıysa, sindirim kaynaklı nedenlerden kaynaklanması olası. Tedavi kapsamında, diyet değişiklikleri, kabızlığın yönetimi, stresin azaltılması ve çeşitli ilaçlar öne çıkıyor. Ancak semptomların kalıcı olması durumunda diğer nedenleri ekarte etmek için bir doktorla görüşülmesi elzem.

FİBROİDLER

Rahim kasında görülen iyi huylu büyümeler olarak tanımlanan fibroidler her üç kadından birinde görülüyor. Rahim büyümesine neden olabilen fibroidler, pelvik ağırlık veya baskı hissine, daha ağır veya daha ağrılı adet dönemlerine, bel ağrısına ve bazı durumlarda gözle görülür veya elle hissedilebilir alt karın şişkinliğine yol açabiliyor. Böyle zamanlarda karında sertlik hissi oluşuyor.

Tüm fibroidler semptomlara neden olmuyor ve çoğu, başka sebeplerle yapılan taramalar sırasında tesadüfen keşfediliyor.

Uzmanlar, adet kanamaları daha ağır ve ağrılı hale gelen veya alt karın bölgesinde sürekli bir baskı veya şişlik hisseden kadınlara, doktora başvurma tavsiyesinde bulunuyor.

Fibroidler genellikle ultrason ile teşhis ediliyor. Tedaviyi semptomlar belirlerken, kanamayı kontrol etmek için ilaç tedavisi, hormonal tedaviler veya bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Ne var ki birçok kadın hiçbir şekilde tedaviye ihtiyaç duymuyor.

YUMURTALIK KİSTLERİ

Yumurtalıklarda gelişen sıvı dolu kesecikler olan yumurtalık kistleri, özellikle üreme çağındaki kadınlarda çok yaygın.

Çoğu kadında yumurtalık kistleri semptom göstermiyor ve kendiliğinden geçiyor. Ancak daha büyük kistler, alt karın bölgesinde şişkinlik, bir tarafta dolgunluk veya baskı hissi, pelvik ağrı, cinsel ilişki sırasında rahatsızlık veya adet dönemlerinde değişikliklere neden olabiliyor. Yumurtalıklar pelvisin alt kısmında yer aldığından, bu semptomlar genellikle alt karın bölgesinde hissediliyor.

Sürekli ağrı, şişkinlik veya tek taraflı rahatsızlık hissi varsa, doktor muayenesi şart. Kist tanısı genellikle ultrason ile konuyor. Birçok kist tedavi gerektirmiyor ve sadece izlenmesi yeterli oluyor. Ancak bazı kistler ilaç tedavisi gerektirebilir veya nadiren de olsa büyükse veya önemli semptomlara neden oluyorsa cerrahi müdahale ihtiyacı doğabiliyor.

KANSER

Şişkinlik yaygın ve genellikle zararsız bir durum olsa da kalıcı şişkinlik asla göz ardı edilmemeli.

Sürekli karın şişkinliği, normalden daha çabuk tokluk hissi, iştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı, pelvis veya karın ağrısı veya mesane veya bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler ile birlikte gözlemlendiğinde, yumurtalık kanserinin bir belirtisi olabiliyor. Belirtiler kolayca göz ardı edilebileceğinden, erken değerlendirme çok önemli.

Karın bölgesinde kalıcı bir şişlik, sertlik veya kitle varsa kontrol ettirilmeli.

Şişkinlik birkaç haftadan fazla sürerse, dalgalanma yerine kötüleşirse veya başka semptomlarla birlikte görülürse, bir doktor randevusu alınmalı. Semptomların süresi ve seyri hakkında vereceğiniz yanıtlar, karın muayenesi, kan tahlili ve ultrason taraması gibi incelemeleri sonucu, yumurtalık kanseri şüphesi doğması halinde doktorunuz sizi daha kapsamlı taramalar ve özel kan tahlilleri için acilen bir uzman ekibe sevk edebilir.