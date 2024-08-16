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Sosyal medyada popüler oldu: Göze çiğ bal damlatıyorlar! Ciddi rahatsızlıkları iyileştirdiği öne sürülüyor | ‘Doğal bir çare olarak yıllardır kullanılıyor ama…’

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#Sağlık#Çiğ Balık#Jimerito Çiğ Balı
Sosyal medyada popüler oldu: Göze çiğ bal damlatıyorlar Ciddi rahatsızlıkları iyileştirdiği öne sürülüyor | ‘Doğal bir çare olarak yıllardır kullanılıyor ama…’
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 12:05

TikTok, göz sağlığıyla ilgili ilginç bir iddiayı gündeme taşıdı: Çiğ bal, göz problemlerine çare olabiliyor! Jimerito çiğ balının gözlere damlatılmasıyla uçuşan cisimler ve hatta glokom ve katarakt gibi ciddi rahatsızlıkların tedavi edilebileceği öne sürülüyor. Peki, çiğ bal gerçekten de böyle bir etki yapabilir mi? Doç. Dr. Nesrin Tutaş ile mercek altına aldık.

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Jimerito çiğ balını savunanlar, balın içindeki trehaloz adlı glikoz molekülünün gözlerin nem dengesini korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Birçok kullanıcı, bu damlaların gözdeki mukusu temizleyerek görme problemlerine çözüm sunduğunu iddia ediyor.
 
Ancak, bu tedavi yönteminin acılı olabileceği ve bazı TikTok videolarında göz damlalarının kullanılmasının ardından kullanıcıların acı çektiği de gözlemleniyor. Özellikle, Jimerito balının doğrudan uygulanması yerine ılık suda eritilerek göz yıkama şeklinde kullanılması öneriliyor.

New York Post'un haberine göre bir TikTok kullanıcısı ise çiğ balın etkisini şöyle açıkladı: 

"Ham Jimerito balı, hasarlı dokuları yeniden oluşturmaya yardımcı olan çeşitli amino asitler içerir. Doktorlar bunu size asla söylemezdi. Ancak insanlar tek bir kullanımdan sonra uçuşan cisimleri yok ettiklerini bildirdi. Göze küçük bir damla damlattığınızda, gözyaşı kanallarınızı uyararak gözlerinizin arkasındaki mukusu temizlemeye yardımcı oluyor.”

Sosyal medyada popüler oldu: Göze çiğ bal damlatıyorlar Ciddi rahatsızlıkları iyileştirdiği öne sürülüyor | ‘Doğal bir çare olarak yıllardır kullanılıyor ama…’


‘BAL DOĞAL BİR ÇARE OLARAK YILLARDIR KULLANILIYOR AMA…’

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Tutaş Günaydın, “Bal, antimikrobiyal ve anti-inflamatuar etkisi nedeniyle yaygın olarak doğal bir çare olarak yıllardır kullanılıyor. Bal genel olarak bazı flavonoidler ve amino asitler içerir ancak bunların oranı ve etkisi balın türüne, üretildiği bölgeye ve işlenme şekline bağlı olarak değişir” dedi. 

“Flavonoidler ve amino asitler, göz sağlığı için faydalı olabilecek antioksidan ve yapı taşları sunar” diyen Doç. Dr. Günaydın, “Oksidatif stresi azaltma, doku onarımı ve göz yaşının kalitesini iyileştirme gibi potansiyel faydalar sağlasalar da bu bileşiklerin göz hastalıklarını tedavi etme kapasitesi sınırlı. Yani, göz sağlığını korumak için dengeli bir diyet ve uygun göz bakımı önemli. Çiğ bal gibi gıdaların doğrudan tedavi edici bir etkisi olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmuyor” dedi.

Sosyal medyada popüler oldu: Göze çiğ bal damlatıyorlar Ciddi rahatsızlıkları iyileştirdiği öne sürülüyor | ‘Doğal bir çare olarak yıllardır kullanılıyor ama…’


‘MANUKA BALI’ ETKİLİ OLABİLİR

Direkt olarak jimerito çiğ balının, göz sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilimsel bir klinik çalışma olmadığının da altını çizen Doç. Dr. Nesrin Tutaş Günaydın, “Son yıllarda göz hastalıkları literatüründe sadece Manuka balının, blefarit dediğimiz kirpik dibi enfeksiyonlarında bakteriyel aşırı yüklenmeyi azalttığı  yönünde klinik çalışmalar yapıldı” ifadelerini kullandı.

ÇİG BALIN SÜREKLİ KULLANILMASI HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR?

Bu soruma “Çiğ balın doğrudan göze uygulanması ciddi enfeksiyon riskleri taşıyabilir” cevabını veren Doç. Dr. Günaydın, “Balda bulunabilecek bakteriler, gözde enfeksiyonlara ve inflamasyona neden olabilir. Bu durum tedavi edilmediğinde körlük gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Ayrıca, çiğ balın aşırı tüketimi kan şekerinin yükselmesine, kilo alımına ve diğer metabolik sorunlara neden olabilir” dedi.

Sosyal medyada popüler oldu: Göze çiğ bal damlatıyorlar Ciddi rahatsızlıkları iyileştirdiği öne sürülüyor | ‘Doğal bir çare olarak yıllardır kullanılıyor ama…’


GÖZ SAĞLIĞI İÇİN DAHA GÜVENLİ VE ETKİLİ ALTERNATİFLER NELERDİR?

Bunlardan en önemlisinin dengeli beslenme olduğunu söyleyen Doç. Dr. Nesrin Tutaş Günaydın, şu önemli bilgilerin altını çizdi:

-- Özellikle A, C, E vitaminleri ve çinko gibi antioksidanlar, gözlerinizi serbest radikallerin neden olduğu zararlardan korur, katarakt oluşumunu geciktirebilir. Beta-karoten açısından zengin havuç gibi sebzeler ise gözün sinir tabakası olan retinanın sağlıklı kalmasına ve gece görüşünüze destek olur. 

-- Omega-3 yağ asitlerinden zengin olan balık ve keten tohumu gibi besinler de göz kuruluğunu önler ve retina fonksiyonlarını iyileştirir. Sarı nokta gibi retina hastalıklarını oluşumunu geciktirebilir, oluşmuş ise hastalığın hızını yavaşlatabilir. Ayrıca düzenli göz muayeneleri, erken teşhis ve tedavi, birçok göz hastalığını önleyebilir. Doktor tarafından reçete edilen göz damlaları ve ilaçlar, glokom ve kuru göz gibi durumları da tedavi etmek için güvenlidir. Diğer yandan katarakt ve bazı retina hastalıkları ise cerrahi müdahale gerektirir.

Fotoğraflar: iStock

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#Sağlık#Çiğ Balık#Jimerito Çiğ Balı

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