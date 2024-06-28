Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Birkaç damlası enfeksiyonların kökünü kazıyormuş...' Nioli yağı gerçekten idrar yolu ve vajinal enfeksiyonlardan koruyor mu?

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Alışveriş sitelerinde, eczanelerde, sosyal medya da arkadaş çevremizde sıklıkla karşımıza çıkıyor, enfeksiyonların kökünü kazıdığına, böcekleri kaçırdığına, cildi temizlediğine, aknelerle savaştığına, saçlara iyi geldiğine inanılarak kullanılan Nioli yağı, her derdin devası gibi lanse ediliyor. “Arkadaşım kullandı çok iyi geldi, şu doktor yayınladığı videosunda tavsiye etti, eczacı komşum mutlaka kullan dedi, kendi de kullanıyormuş” gibi cümleler eminim size de tanıdık geliyordur.

Yaz aylarında kadınların baş belası idrar yolu ve vajinal enfeksiyonlardan korunmanın en doğal yolu gibi lanse edilen nioli yağı ile ilgili en doğru bilgiyi Kadın Doğum uzmanı Kağan Kocatepe’den aldık.

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Niaouli yağı, halk arasında çay ağacı olarak bilinen ağaca benzeyen ve boyu 20 metreye varabilen okaliptüs ailesinden niaouli ağacının yaprakları ve dallarından damıtma yoluyla elde edilen esansiyel bir yağdır. Bu ağaç, genellikle Avustralya, Yeni Kaledonya ve Papua Yeni Gine gibi yerlerde yetişir ve bu bölgelerde barınak yapımında, park ve bahçelerin süslenmesinde, pişmiş gıdaların paketlenmesinde kullanılır. Ağacın niaouli adı verilen yağı ise, özellikle Avustralya'da çeşitli kozmetik ürünlerinde, antiseptik ve antibakteriyel bir madde olarak mesane enfeksiyonlarında, nezle ve çeşitli solunum sorunlarında kullanılır ve nezleye yardımcı olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte aromaterapide odanın havasını temizlemek ve rahatlatıcı bir ortam yaratmak için kullanılır.

Dr. Kağan Kocatepe, bu yağın seyreltilerek kesikler, yanıklar, böcek ısırıkları ve diğer cilt tahrişleri, akne gibi cilt sorunlarının tedavisinde ve cildin temizlenmesi için bölgeye sürülerek, solunum yollarının rahatlatılması amacıyla sıcak suya eklenmiş buharını solunarak, kas ve eklem ağrılarında masaj yağı olarak, ağızdan alındığında çeşitli sindirim sistemi sorunlarında yardımcı olmak için (ağızdan alımın güvenliği ile ilgili yeterli veri yok) kullanıldığını belirtti.

ÖNCE POPÜLER OLUYOR SONRA GÖZDEN DÜŞÜYOR

Peki, idrar yolu enfeksiyonunu önlediği, vajinal enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği olduğu iddia edilerek özellikle yazın iç çamaşıra ya da denize girmeden önce mayo/bikiniye damlatılması, hatta iç çamaşırları yıkanırken yıkama suyuna birkaç damla eklenmesi doğru mu?

Kocatepe, günümüzde insanların doğallığa geri dönüş yaptıklarını düşünerek çok çeşitli sayıda ‘doğal’ içeriği olan ürünü estetik amaçlı, cilt, solunum, sindirim ve hatta ruhsal sorunların tedavisinde kullandığını, sonra ya kısa vadede ya da uzun vadede bu maddelerin etkisiz olduğu görüldüğünden gözden düştüğünü ve hatta zararlı olduğu saptanıp piyasadan çekildiğini ifade etti ve ekledi:

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“Bunun çok fazla örneği var. Lain bu yağ özellikle Avustralya ve çevresinde yüzyıllardan beri kullanıldığından uzun vadede zararlı olarak etiketleneceğini hiç düşünmemekle beraber herkeste aynı olumlu etkinin beklenemeyeceğini dikkate almalıyız.”

DENEME YANILMA YOLUYLA KULLANILIYOR, ETKİNLİĞİ KANITLANMAMIŞ

Bu yağın bilimsel olarak kanıtlanmış böyle bir etkisi var mı?

Halk arasında yüzyıllardır deneme yanılma yoluyla kullanılagelmiş bu maddenin yaptığım araştırmalarda oldukça az sayıda bilimsel çalışmasına rastladım. Etken madde(ler) ve doz standardize edilemediği için bu tür maddelerle sağlıklı bilimsel çalışmalar yapmak zordur.

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TAHRİŞ VE ALERJİK REAKSİYONLAR YARATABİLİR

Yan etkileri var mı? Fazla kullanımı zarar verir mi?

Doğal ürünlerin her zaman güvenli olamadığını, ilaçlardaki doz ve etken maddelerin net olarak bilinmesine karşın bu maddelerde tam olarak belirlenememiş farklı etken maddelerin de bulunabileceğini unutmamak gerektiğini hatırlatan Kocatepe, bu tür maddeleri ‘ilaç’ değil, ‘takviye’ olarak geçtiğini, çoğunun Sağlık Bakanlığı tarafından değil Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığını belirtti.

Kocatepe, nioli yağının kullanımın genel olarak güvenli kabul edilse de, doğrudan cilde uygulamadan önce küçük miktarlar sürülerek bir test yaparak cilt reaksiyonu yapıp yapmayacağının belirlenmesinde fayda olduğunu önemle vurguladı.

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Üreme organlarına uzun vadede zarar verir mi?





Nioli yağının kullanımının iç üreme organları olan rahim ve yumurtalıklara zarar vermesinin teorik olarak mümkün olmadığını ifade eden Kocatepe, bununla beraber hassas bireylerde dış genital organlar ve vajinada tahriş ve alerjik reaksiyonlar yaratabileceğinin altını çizdi.

Hamileyken kullanılması sakıncalı mı?Kocatepe, niaouli yağının hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı hakkında yeterli bilgi olmadığından dolayı bu dönemlerde kullanılmasının uygun olmadığını belirtti.

Vajinal koku problemi için bu yağı kullananlar da var? Böyle bir etkisi mümkün mü?

Bu konuda nioli yağının denenebileceğini belirten Kocatepe, vajinal kokunun esas nedeninin enfeksiyon olduğunu ve bunların ilaçlarla tedavisinin daha uygun olduğunu söyledi.

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Doğrudan cinsel amaçlı kullanılır mı?

Kocatepe, böyle bir alanda kullanımının etkili olup olmadığı bilinmediği için bu durumda da yağın muhtemelen etkisiz olduğunu belirtti.