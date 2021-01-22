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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 22.01.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirmek için anne babalara öneriler

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Sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirmek için anne babalara öneriler
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Hepimiz sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Ve hepimiz sorumluluk sahibi insanlarla çevrelendiğimiz bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bizim için ‘sorumluluk sahibi olmak’ önemli bir değer…

Peki, çocuklarımıza sorumluluk bilinci kazandırmak için ne yapmalıyız? İşte anne babalara öneriler…

Ev işlerine yardım etmeli

Çocuğunuzun rutin ev işlerine yardım etmesi için ona sorumluluk verin. Sofrayı kurmak, yatağını toplamak, çiçekleri sulamak vb. İlk başlarda yapmak istemeyip zorlanabilir. Ona yardımcı olmaktan çekinmeyin. Sonrasında bu görevleri göreceksiniz nasıl da kendi başına yapacak.

Üslup önemli

Ona görev verirken aşırı sert söylemlerden kaçının. Emir vermek yerine ricacı olun. Kurduğunuz cümlelere dikkat edin. Örneğin, okula gitmek için sabah oyalanan bir çocuğa ‘Dişlerini fırçala, çantanı hazırla!’ demek yerine ‘Okula hazırlanmak için yapmak gereken bir sonraki adım neydi? Biraz daha hızlı olmalısın, yoksa geç kalıp dersi kaçırabilirsin’ şeklinde konuşabilirsiniz.

Rutinlere ayak uydurmalı

Sorumluluk almak için rutin oluşturmak çocukların hayatlarında da önemli. Çocuklar gün içinde neyle karşılaşacaklarını bilmek isterler. Yatma zamanı, okula hazırlanma gibi konularda her zaman bir rutini olursa ve bu rutinleri öngörebilirse adım adım sorumluluklarını kolayca uygulayacaktır.

Sorumsuz olarak etiketlemeyin

Çocuğunuzu sen sorumsuzsun diye asla etiketlemeyin. Yapmadıkları konusunda ona kızmayın. Bunun yerine ona sorumlu olması gerekenleri öğretin. Örneğin bir eşyasını kaybettiğinde üstüne gitmeyin. Nerede unutmuş olabileceğini sorun, birlikte aramaya başlayın, bulması için yardımcı olun.

Yazılı program yapma fikri iyi olabilir

Hafta sonu yapması gereken ödevler vb. birçok şey varsa bunları programlaması konusunda ona yardımcı olun. Bir kağıt alın. Sol tarafa günün saatlerini listeleyin. En alta ise yapması gerekenleri yazın. Sonra programına göre bunları saatlerin karşısına eklemesini söyleyin.

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