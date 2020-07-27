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Hürriyet
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Kanuni Hak Ve Yasalar
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Sorumluluğu üstlenelim, hemen şimdi harekete geçelim

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Sorumluluğu üstlenelim, hemen şimdi harekete geçelim
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Cinsiyete dayalı ayrımcılık küçük yaşlarda başlıyor… “Kız gibi ağlama oğlum” , “Erkek gibi güçlü ol kızım” söylemleri başka bir dilde yok. Oysa bireylere daha çocukken duygularını bastırma, yok sayma, yönetme yerine onları tanıyabilme fırsatı verilmeli. Bu konuda ailelere ve topluma düşen görevlerin önemine vurgu yapan Çocuk Gelişimi Eğitimi Uzmanı ve Ebeveyn Danışmanı Elif İpek; cinsiyetçi bakış açısı, artan kadın cinayetleri, hayvanlara yönelik cinsel saldırılarla ilgili çarpıcı noktalara değindi.

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