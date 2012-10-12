Sonbahar depresyonuna iyi gelen yiyecekler

Yaz tatilinin ardından iş yükümlüğünün artması ve güneşi az görmemiz bizleri sonbahar depresyonuna itebiliyor. Depresyonla mücadelede ilk olarak akla ilaçlar gelse de aslında doğal yollar ve yiyeceklerle bunu önlemek mümkün. Sizler için bu rahatsızlığa iyi gelebilecek birkaç tarif hazırladık.

Cevizli İncir Tatlısı

Malzemeler

20 adet kuru incir

20 adet parça ceviz

1 bardak su

1 su bardağı şeker

Hazırlanışı

Kuru incirlerin sap kısımlarını kesip ortalarını parmağınızla oyun. İçine cevizleri koyun. İncirleri, şeker ve su ile ActiCook'a yerleştirin. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 2 dakikaya ayarlayın.

Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün.

Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. İncir tatlısını soğuk olarak, üzerine kırık ceviz serperek servis yapabilirsiniz.

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Tavuk Haşlama

Malzemeler

1 adet bütün tavuk

1 adet orta boy patates

2 adet orta boy havuç

1 adet kereviz

4 tavuk suyu

Kuru kekik

Defne yaprağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Patates, havuç ve kerevizi soyup kabaca doğrayın. Tüm malzemeyi ActiCook'a koyun. ActiCook'un kapağını kapatıp 2. programı seçin ve 30 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün.

Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Tavuk haşlamayı dilimleyerek tabaklara alın ve servis yapın.

Haşlanmış tavuğun etlerini didikleyip ayrı bir yemekte de kullanabilirsiniz; dibindeki suyu ise sebzeleri doğramak kaydıyla çorba olarak servis yapabilirsiniz.

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Lahana Dolması

Malzemeler

Dolma malzemesi

12 adet taze lahana yaprağı (önceden haşlanmış)

200 gr. yağsız dana kıyma

100 gr. pirinç (önceden 5 dakika haşlanmış)

1 adet domates (soyulmuş ve rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 adet soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

4 dal taze nane (ince doğranmış)

3 dal maydanoz (ince doğranmış)

3 dal dereotu (ince doğranmış)

50 ml. zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Sos malzemesi

50 ml. zeytinyağı

1 bardak et suyu

1 yemek kaşığı biber salçası

Hazırlanışı

Kıyma, pirinç, domates, biber salçası, soğan, sarımsak, taze nane, maydanoz, dereotu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir arada yoğurun. Hazırladığınız harcı lahanalara sarın.

Sos için ayrı bir kasede zeytinyağı, et suyu ve biber salçasını karıştırın; ActiCook'a dökün. Dolmaları ActiCook'a yerleştirip kapağını kapatın. ActiCook'un kapağını kapatın. 2. programı seçin ve 15 dakikaya ayarlayın.

Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün.

Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Dolmaları tabaklara alın. Yanında yoğurt ile servis yapabilirsiniz.

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Akdeniz Usulü Mantar

Malzemeler

700 gr. mantar

1 adet soğan

50 ml. sek beyaz şarap

1/2 adet limonun suyu

100 gr. domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

100 ml. su

Kişniş tohumu, tuz ve karabiber

Birkaç sap taze kişniş

Hazırlanışı

Mantarları yıkayıp süzgeçte bekletin, suları süzülünce büyüklüklerine göre ikiye veya dörde kesin. Kişniş yapraklarını dallarından ayırın. Soğanı soyup yemeklik doğrayın. NutriCook tenceresinde ısıttığınız zeytinyağında soğanları şeffaflaşıncaya kadar çevirin. Sırasıyla beyaz şarap, su ve limon suyunu ekleyin. Son olarak salça, kişniş tohumu ve mantarları ilave edip tuz, karabiber ile tatlandırın. NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 3 dakikaya ayarlayın. 1. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi sona erdiğinde, NutriCook’un kapağını açın. Mantarları ince kıyılmış kişniş yaprakları ile süsleyip ılık veya soğuk olarak servis yapın.

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Susamlı Somon Balığı

Malzemeler

500 gr. somon fileto

1 ActiFry kaşığı soya sosu

1 ActiFry kaşığı limon suyu

1/2 ActiFry kaşığı bal

1/2 ActiFry kaşığı susam

1/4 ActiFry kaşığı kırmızı tatlı toz biber

1/4 ActiFry kaşığı kaşığı tuz

Tane karabiber

Hazırlanışı

Somon filetoları şeritler halinde kesin. Bir karıştırma kabında soya sosu, limon suyu, bal, susam, toz biber, tuz ve karabiberi karıştırın. Somon filetoları hazırladığınız sos ile harmanlayın.

ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra somonları ActiFry’ın pişirme haznesine koyup 6-8 dakika pişirin ve servis tabaklarına alın.

Somon balığı fazla piştiğinde kuruma riski taşır. Dolayısıyla ActiFry’da somon balığını, önerilen süreden fazla pişirmemenizde fayda var. Tarifteki tuz oranını tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken soya sosunun tuz oranının yüksek olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız.

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