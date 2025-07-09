Son 15 gündür acil servislere başvuru ciddi şekilde arttı! Hastaların çoğu aynı şikayetlerle geliyor… Bir salgın mı var?

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SON 15 GÜNDÜR CİDDİ BİR ARTIŞ VAR

Acil Tıp Uzmanı Dr. İlhami Demirel, son 15 gündür acil servislere aynı şikayetlerle başvuran hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu söyledi, “Her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu yaz aylarında da gastroenterit vakalarında artış var. Son 15 gün içinde acil bölümüne başvuran vakaların yüzde 20 ila 25’i akut gastroenterit” dedi.

Akut gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihabı yani enflamasyonudur. Bu hastalıkta ishal ana bulgu olup, ishale bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı eşlik edebilir. Akut gastroenterit genellikle bir virüs veya bakteri, daha nadir olarak da bir parazitin vücuda alınmasıyla meydana gelir. Sağlık Bakanlığı

EN YAYGIN NEDEN GIDA, BULAŞ OLAN YER İSE ORTAK TUVALETLER

Akut gastroenterit en yaygın nedeninin gıda kaynaklı olduğundan bahseden Dr. İlhami Demirel şunları söyledi:

“Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, tavuk ve et gibi kolay bozulan gıdaların daha hızlı bozulmasına yol açar. Bu gıdalarla hazırlanan yemekler, enfeksiyon vakalarında artışa neden olabilir. Bu nedenle sıcak havalarda çabuk bozulabilen gıdaların saklanması ve tüketimi konusunda ekstra dikkatli olunmalı. Ayrıca, hastalık ortak tuvalet kullanımından da geçebilir.”

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ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR RİSK ALTINDA

Hastalığın kuluçka süresi hakkında da bilgi veren Demirel, “Kuluçka süresi genellikle 1 ila 3 gün arasında değişir. En sık karşılaşılan semptomlar; mide bulantısı, kusma, halsizlik ve ishaldir. Nadiren de olsa ani başlayıp ani sona eren kolik tarzı karın ağrıları da gözlemlenebilmektedir” dedi ve ekledi:

“Yaz aylarında özellikle çocuklar, yaşlılar ile böbrek ve kronik hastalığı bulunan bireyler daha yüksek risk altındadır. Kusma ve ishal nedeniyle kaybedilen sıvının mutlaka yerine konması gerekir. Bu nedenle bol su ve sıvı tüketilmeli, su içeriği yüksek meyvelerle vücut dengesi desteklenmelidir.”

Dr. İlhami Demirel, hastalığın tedavisinde enfeksiyona neden olan bakteri ya da virüse bağlı olarak antibiyotik veya antiviral ilaçlar başlandığını da söyledi, “Semptomları hafifletmeye yönelik tedavi de önemlidir; örneğin bulantı varsa buna yönelik ilaçlar verilir. İshal nedeniyle oluşan sıvı kaybını önlemek için hastaya bol su tüketmesi önerilir ve gerekirse sıvı takviyesi yapılır” diye konuştu.

HAŞLANMIŞ PATATES, PİRİNÇ LAPASI VE MUZ TÜKETİN

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Tekrar böyle bir enfeksiyonu kapmamak veya yayılmasını engellemek için kişisel hijyen ve gıda güvenliği konusunda özellikle nelere dikkat etmek gerekir? diye sorduğum Demirel şunları söyledi:

-- Hastalığın bulaşmasını önlemek için güvenilir olmayan yerlerden ya da dışarıda yemek yemekten kaçının. Evde bozulmuş ya da küflenmiş olabileceğini düşündüğünüz yiyecekleri kesinlikle tüketmeyin.

-- Ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına dikkat edin. Evde hasta biri var ise özellikle ortak temas alanlarının temizliğine özen gösterin.

-- Hastalık sürecinde ise ilaçları düzenli tüketmenin yanı sıra yağlı ve soslu yemeklerden uzak durun. Bunların yerine haşlanmış patates, pirinç lapası ve muz tüketin.