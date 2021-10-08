MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Eğitim Haberleri Sömestr tatili ne zaman 2022? MEB 2021-2022 eğitim yılı takvimi
GeriEğitim Sömestr tatili ne zaman 2022? MEB 2021-2022 eğitim yılı takvimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.10.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Sömestr tatili ne zaman 2022? MEB 2021-2022 eğitim yılı takvimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sömestr tatili ne zaman 2022? MEB 2021-2022 eğitim yılı takvimi

Kasım ayında gerçekleşecek olan ilk ara tatille birlikte sömestr tatili 2022 ne zaman araştırma konusu olmaya başladı. Eğitim ve tatil planlamasını yapmak isteyen öğrenciler ve veliler sömestr tatili ne zaman merak ediyorlar. İşte MEB 2021-2022 eğitim yılı takvimi bilgileri…

2021- 2022 Eğitim- öğretim yılı İlk ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecek. Bu bilgilerin ardından ilk ara tatilden sonraki yarı yıl tatili olan sömestr ne zaman sıklıkla sorgulanıyor. İşte tüm velilerin ve öğrencilerin merak ettiği sömestr tatili ve 2021-2022 eğitim yılı takvimi detayları…

Sömestr tatili ne zaman 2022 MEB 2021-2022 eğitim yılı takvimi

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2022?

İlk ara tatilden sonra gerçekleşecek olan yarıyıl sömestr tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ikinci ara tatili ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü bitecektir.

Sömestr tatili ne zaman 2022 MEB 2021-2022 eğitim yılı takvimi

MEB 2021-2022 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi