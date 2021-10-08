Sömestr tatili ne zaman 2022? MEB 2021-2022 eğitim yılı takvimi

2021- 2022 Eğitim- öğretim yılı İlk ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecek. Bu bilgilerin ardından ilk ara tatilden sonraki yarı yıl tatili olan sömestr ne zaman sıklıkla sorgulanıyor. İşte tüm velilerin ve öğrencilerin merak ettiği sömestr tatili ve 2021-2022 eğitim yılı takvimi detayları…

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2022?

İlk ara tatilden sonra gerçekleşecek olan yarıyıl sömestr tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ikinci ara tatili ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü bitecektir.

MEB 2021-2022 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.