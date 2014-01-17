Sömestir tatilini planlı ve verimli geçirin!

Cuma günü karnelerini alan çocuklar uzun bir tatile çıkacaklar. Peki, çocuklar tatili nasıl geçirmeli? Fizyoterapist Ebru Albayrak Sidar, çocukların tatili verimli geçirmeleri için ailelere önerilerde bulundu.



Sömestir tatili, bayram tatili, yaz tatili olarak sıralandığında, ülkemizde okullar sık sık ve uzun tatil dönemleri yaşadığını görmekteyiz. Bu dönemleri verimli geçirmek, çocukların bu zamanlarda mutlu olmasını sağlamak çok da kolay değil. Çocuğun rahatlıkla oyun oynayacağı bir alan ve arkadaşları var ise sorunsuz bir tatil geçirme ihtimali hayli yüksektir. Ancak özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocukların birçoğu tatil günlerini evde geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu durum ne yazık ki hem aile hem de çocuk için gerginlik sebebi olmakta.



Çocukların var olan enerjilerini sağlıklı bir biçimde atabilmeleri için hareket etmeye, koşturup zıplamaya, oyunlar kurmaya ihtiyaçları vardır. Ev ortamında ise çocuğun tek seçeneği, televizyon veya bilgisayar. Çocuk sosyal alanlarda eğlence ve oyun arar ancak bunu evde gerçekleştiremez. O yüzden çocuğun tatili mutlaka planlanmalıdır.



Sokağa çıkabilen, bahçede oynayabilen çocuklar hayli şanslı. Ancak hem kış koşulları hem de çevre koşulları çoğu zaman yarıyıl tatilinde buna pek müsaade etmez. Böylelikle tatil başlayınca sorunlar da başlar. Bazı özel çocuklar için bu sorunlar daha büyüktür ve bu çocuklarımızın tatilleri planlanmak zorundadır. Bu özel çocukların başında dikkat eksikliği ya da hiperaktivitesi olan çocuklar gelir. Aşırı hareketli, yerinde duramayan enerjilerini kontrol edemeyen bu çocukların sabahtan akşama kadar evde kalmaları tam olarak kriz sebebidir. Çocuk kendini oyalayacak ve mutlu edecek uğraşlar bulamıyorsa sürekli olarak sorun çıkarır. Ya da en kolay yöntem olan televizyon veya bilgisayara yönelirler. Böylece internet ve televizyon bağımlılığının temelleri atılmış olur.



Peki, tatil planlanırken nelere dikkat edilmelidir?



Amacımız bizlere kıyasla oldukça enerjik ve hareketli olan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde enerjilerini harcamalarını sağlamak olmalı.



1- Tatilinizi planlayın. Bu sizi ve çocuğunuzu son dakika sürprizlerinden alıkoyacaktır. Birlikte yapacağınız aktiviteleri ve onun tek başına yapacağı aktiviteleri belirleyin.



2- Mekanın uygunluğuna göre çocuğunuzun ev dışında bulunmasına izin verin. Arkadaşlarıyla oynaması en doğal ihtiyacı.



3- Çocuğunuzun kendisini tanımasına fırsat verin. Sürekli yetişkinlerin sorumluluğu ve kuralları ile günlük hayatini sürdüren çocuğunuz için tatil, kendini tanıması ve önceliklerini belirlemesi için çok iyi bir fırsat olacaktır.



4- Eğer çocuğunuzun dikkat eksikliği ya da hiperaktivitesi varsa, onu düzenli spor yapmaya yönlendirebilirsiniz. Bu hem sağlıklı enerji boşalımı sağlarken hem de sporun disiplininden yararlanma fırsatı vermektedir. Özellikle grup halinde yapılan faaliyetlerde çocuğun sırasını bekleme, paylaşma, sabretme becerileri gelişecektir. Çocuklar disiplin olmakta zorlandıkları için bir süre sonra sıkılıp spora gitmeyi reddedebilirler. Ancak maymun iştahlılığa prim vermemek gerekir. Hangi spora başlayacağı konusunda çocuğun da isteklerine önem verilerek karar verilmelidir. Çocuk hiç beceremediği veya mutlu olmadığı bir sporu yapmaya zorlanmamalıdır.



5- Çocuk aile büyüklerinin yanında tatilini geçirecekse anne ve baba büyüklerle konuşup, çocukların düzenini bozacak, huylarını değiştirecek davranışlardan uzak durmaları konusunda onları bilgilendirmelidir. Eğer davranış problemleri ortaya çıkacaksa çocuk hiç gönderilmemelidir.



6- Çocuğunuzu tiyatro ve sinemaya götürmenin tam zamanı.



7- Yoğun ders programları arasında sıkışmış çocuklara bir hobi edindirmek için en uygun zaman tatil aralıkları olabilir. Çocuğunuzun özel yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre birlikte ortak seçebileceğiniz hobi programları, hem sosyalleşmesi hem de keyifli vakit geçirmesi için iyi bir fırsat olabilir.



8- Okul döneminde kitap okumaya tepki gösteren çocukların aileleri için tatiller yeni bir fırsat olabilir. Okul döneminde dersler ve ödevler arasında iyice yorulan ve kitap okumaya tepki gösteren çocuk, tatilde boş zamanlarını değerlendirmek için başlayacağı hikaye kitabı okuma eylemini zamanla alışkanlığa çevirebilir.



9- Ailece kültürel faaliyetler yapmak, sergi-müze-konser gibi yerlere gitmek için tatiller harika fırsatlardır.



10- Elbette dinlenmesine fırsat verin.