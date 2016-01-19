Sömestir tatilini nasıl planlamalısınız?

KIZARAK YA DA ELEŞTİREREK TEPKİ VERMEYİN: Çocuğunuz eğer ilkokul ya da ortaokulda ise artık bir yetişkin gibi kendini değerlendirecek olgunluktadır. Zaten üzgündür ve aile fertlerinden gelebilecek tepkiler nedeniyle gergindir. Kızarak ve eleştirerek tepki vermek en kolayıdır. Ama bunlar mahcubiyet, kırgınlık ve motivasyon düşüklüğü yaratmaktan başka işe yaramaz.
KARNESİNİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİN: Kızmak yerine karneyi çocuğunuzla birlikte inceleyin. Bundan sonra nelere dikkat etmesi ve ne gibi destekler alması gerektiğiyle ilgili fikrini sorun, aksayan dersleriyle ilgili programını birlikte yapın. Bu şekilde yaklaşırsanız çocuğunuz sizi dinler.
DEĞERLİ OLDUĞUNU ONA HİSSETTİRİN: Sevginizin ön koşulsuz olduğunu belli edin. Çocuklar sevgiyle ama sınırlarını ve sorumluluklarını bilerek büyümelidir. Ancak bu şekilde hayata hazırlanmanın temel taşları doğru yerleşir.
ÇALIŞAN BİR ANNEYSENİZ: Çalışan bir anneyseniz iş planınızı gözden geçirip birkaç gün izin alabilirsiniz. Bu mümkün değilse bazı günler işinizden biraz erken çıkıp çocuğunuzla başbaşa program yapabilirsiniz. Arkadaş davetleri, uygun gezi programları ve aktiviteler, yağmur ve kar yağsa bile açık havada yürüyüş gibi programları aile fertlerinin veya evdeki yardımcınızın desteğiyle organize edebilirsiniz.
ÇALIŞMAYAN BİR ANNEYSENİZ: Çalışmayan bir anneyseniz çocuğunuzla birlikte daha kapsamlı aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Ama ille de her güne bir program yapmak zorunda değilsiniz. Evde başbaşa çeşitli materyallerle oynamak, mutfakta kurabiye yapmak, arkadaşlarını davet ederek birlikte projeler üretmelerine olanak sağlamak bile keyifli olacaktır.
Soru aslında “Niye hediye alalım?” olmalı. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi diye mi? En güzel hediye ona sarılarak birlikte karnesini incelemek, değerlendirmelerini sormak, jest ve mimiklerle onunla gurur duyduğunuzu belli etmek olacaktır. Tatili birlikte programlamak da bir diğer etkili ödüldür. Çocuğunuzun çok istediği oyun, oyuncak, materyal gibi bir karne hediyesinin 'tüm yıl boyunca gösterdiği çaba' için eğitim-öğretim yılının sonunda alınması daha doğrudur.
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