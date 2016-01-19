Sömestir tatilini nasıl planlamalısınız?

KARNESİ PEK DE PARLAK DEĞİL Mİ?

KIZARAK YA DA ELEŞTİREREK TEPKİ VERMEYİN: Çocuğunuz eğer ilkokul ya da ortaokulda ise artık bir yetişkin gibi kendini değerlendirecek olgunluktadır. Zaten üzgündür ve aile fertlerinden gelebilecek tepkiler nedeniyle gergindir. Kızarak ve eleştirerek tepki vermek en kolayıdır. Ama bunlar mahcubiyet, kırgınlık ve motivasyon düşüklüğü yaratmaktan başka işe yaramaz.

KARNESİNİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİN: Kızmak yerine karneyi çocuğunuzla birlikte inceleyin. Bundan sonra nelere dikkat etmesi ve ne gibi destekler alması gerektiğiyle ilgili fikrini sorun, aksayan dersleriyle ilgili programını birlikte yapın. Bu şekilde yaklaşırsanız çocuğunuz sizi dinler.

DEĞERLİ OLDUĞUNU ONA HİSSETTİRİN: Sevginizin ön koşulsuz olduğunu belli edin. Çocuklar sevgiyle ama sınırlarını ve sorumluluklarını bilerek büyümelidir. Ancak bu şekilde hayata hazırlanmanın temel taşları doğru yerleşir.

TATİLİ NASIL PLANLAMALISINIZ?

Okulun temposuna alışmış bir çocuğu evde oyalayabilmek için biraz çaba harcamak ve programlı olmak gerekir. Ama "işin doğrusu budur" diye bir genelleme de doğru değildir. Tatil planının hep birlikte yapılması en sağlıklı olanıdır.

Öncelikle çocuğunuza 1-2 gün uyku ve ev keyfi yapma fırsatı vermelisiniz. Günde 1 saati geçmemek kaydıyla tablet veya bilgisayarda oynayarak, televizyon izleyerek vakit geçirebilir. Dilediğince oynamasını da teşvik etmelisiniz.

Derslerini pekiştirmek için bir çalışma planı oluşturmak, her gün yapılacak bir etkinlik bularak faal bir tempo yakalamak, sinema ve tiyatroya gitmek, sanat ve spor kurslarına katılmak, aile büyüklerini ziyaret etmek üzere şehirlerarası bir yolculuk programlamak, odasındaki oyuncakları ve oyun malzemelerini düzenlemek gibi pek çok seçenek üretmek mümkün.

ÇALIŞAN BİR ANNEYSENİZ: Çalışan bir anneyseniz iş planınızı gözden geçirip birkaç gün izin alabilirsiniz. Bu mümkün değilse bazı günler işinizden biraz erken çıkıp çocuğunuzla başbaşa program yapabilirsiniz. Arkadaş davetleri, uygun gezi programları ve aktiviteler, yağmur ve kar yağsa bile açık havada yürüyüş gibi programları aile fertlerinin veya evdeki yardımcınızın desteğiyle organize edebilirsiniz.



ÇALIŞMAYAN BİR ANNEYSENİZ: Çalışmayan bir anneyseniz çocuğunuzla birlikte daha kapsamlı aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Ama ille de her güne bir program yapmak zorunda değilsiniz. Evde başbaşa çeşitli materyallerle oynamak, mutfakta kurabiye yapmak, arkadaşlarını davet ederek birlikte projeler üretmelerine olanak sağlamak bile keyifli olacaktır.

NASIL BİR KARNE HEDİYESİ ALMALISINIZ?

Soru aslında “Niye hediye alalım?” olmalı. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi diye mi? En güzel hediye ona sarılarak birlikte karnesini incelemek, değerlendirmelerini sormak, jest ve mimiklerle onunla gurur duyduğunuzu belli etmek olacaktır. Tatili birlikte programlamak da bir diğer etkili ödüldür. Çocuğunuzun çok istediği oyun, oyuncak, materyal gibi bir karne hediyesinin 'tüm yıl boyunca gösterdiği çaba' için eğitim-öğretim yılının sonunda alınması daha doğrudur.

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