Solmuş ortanca nasıl canlanır? Solmuş ortanca çiçeği tekrar açar mı?

Ortanca çiçeği bulunduğu ortama tren $renk katan ve çok sevilen bir çiçektir. Bundan dolayı birçok alanda ortanca görmek mümkündür. Özellikle çiçeğin sahip olduğu renkler son derece ilgi çekmeyi kolayca başarmaktadır. Bundan dolayı ortanca çiçeği için genelde iyi yorumlar yapılmaktadır. Bu çiçeğin girdiği ortamın çok renkli olduğu rahatlıkla görülmektedir.

Ortanca'nın Solma Nedenleri Nelerdir?

Ortanca'nın oldukça ilgi gören bir çiçek olması herkesi memnun etmektedir. Bundan dolayı ortanca alarak evinde bakan çok kişi olduğu görülmektedir. Tabi bu çiçeğe iyi bakmazsanız solabilir.

- Ortancanın aşırı rüzgar olan bir yerde bulunması,

- Toprağın bakımsız olması,

- Az su verilmesi,

- Bitki besini kullanılmaması,

- Yanlış gübre verilmesi,

- Bilinçsiz budama yapılması.

Solmuş Ortanca Nasıl Canlanır?

Solmuş bir çiçeği canlandırmak iyi bir bakımla mümkündür. Bu durum ortanca çiçeği içinde geçerlidir. Tabi bu çiçeğin kökünün sağlam olması gerekmektedir. Kökü sağlam olan ortanca çiçeği için yeniden canlanma söz konusu olabilir. Bunun için öncelikle çiçeğin toprağını değiştirerek yeni bir canlılık kazanmasını sağlamak gerekir. Bu işlem için uygun bir çiçek toprağı almak faydalı olacaktır.

Ortanca çiçeğinin toprağı değiştikten sonra az miktarda su vermek gerekir. Suyu çok vermemeniz gereklidir. Aksi halde çiçek iyice solabilir. Bunun olmasını engellemek için dikkatli davranmak yararlı olacaktır. Ayrıca ortanca çiçeği için gerekli olan bitki vitaminini almak lazımdır. Bu vitamin çiçeğin eski haline kavuşmasına yardımcı olabilir. Ortancayı eski haline getirmek için bir süre takip etmek gerekmektedir. Böylelikle çiçeğin eski haline dönmesi sağlanabilir.

Solmuş Ortanca Çiçeği Tekrar Açar mı?

Ortanca çiçeği solmaya başladığı zaman çiçek vermeyi keser. Bu durum ortancanın yavaş yavaş öleceği anlamına gelmektedir. Bundan dolayı ortanca ölmeden önce müdahale etmek gerekmektedir. Yapılan müdahale neticesinde ortanca tekrar çiçek açacaktır.

- Öncelikle ortancanın solmuş yapraklarını iyice temizlemek gerekmektedir.

- Daha sonra ortancanın toprağını ve saksısını değiştirmek gerekmektedir. Eğer ortanca saksıda değil de yerdeyse köküne yeni toprak döküp karıştırmak yeterli olacaktır.

- Solmuş olan ortancanın yeri de sıkıntılı olabilir. Bundan dolayı çiçeğin yerini değiştirmek lazımdır.

- Ortancanın yeniden çiçek vermesi için çiçekli bitkiler için olan sıvı gübreden kullanmak lazımdır. Bu sıvı gübreden bir kapağı 1 litre su ile karıştırıp ortancaya verebilirsiniz. Bunu haftada iki üç kez bir bardak kadar vererek yapabilirsiniz.

- Ortancanın solmuş olması yerinin kötü olduğunu gösterir. Çiçeği ışık olan bir yere koymak çok yararlı olacaktır.

Ortancanın hassas bir çiçek olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı çiçeğe özen göstererek bakmak gerekmektedir. Suyunu ve toprağını iyi bir şekilde ayarlamak gerekir. Özellikle solmuş olan ortancayı çöpe atmadan iyi bir bakım yapmak gerekmektedir. Çünkü bu çiçeği kurtarmak son derece mümkün olmaktadır.

Solan ortancayı canlandırmak için mutlaka solan yaprakları kesmek gerekmektedir. Bu yerlerin hava almaması için silikon vb. ürünler ile kapatmak gerekir. Bundan dolayı solan ortancalar iyi bir bakım sonrasında eski haline kavuşacaktır. Ancak çiçeğin kökünün sağlam olması çok önemlidir. Aksi halde çiçeğin yeniden canlanması çok zordur ve hatta imkansız olabilir. Yani önemli olan çiçeğe zamanında müdahale ederek kurtarma işlemi yapmaktır.